Red Dead Redemption 2 occuperà 88GB su Xbox One

Dopo le indiscrezioni sull’enorme quantità di spazio che Red Dead Redemption 2 avrebbe occupato sull’hard disk di PlayStation 4, sputano ora in rete le prime cifre relative alla dimensione del file nella sua versione Xbox One.

Trattasi però, questa volta, di informazioni praticamente ufficiali: il gioco è infatti disponibile da poco sullo store Microsoft, dove vengono indicati non solo prezzo e dettagli del nuovo titolo firmato Rockstar Games, ma anche la dimensione del file di installazione.

Scorrendo in basso, nella sezione “Informazioni aggiuntive” si troverà la voce Dimensioni Approssimative dove è possibile leggere il numero 88,57 GB. Certamente non siamo di fronte agli oltre 100 GB paventati dai rumor qualche settimana fa per l’edizione PS4, ma si tratta comunque di un valore decisamente importante e che, per i possessori dell’Xbox One con storage da 500 GB, rappresenta praticamente un quarto dello spazio a disposizione. Invitiamo dunque i giocatori in attesa di acquistare l’open world di Rockstar Games di cominciare a riorganizzare il proprio spazio sulla console Microsoft.

Lo spazio necessario per l’installazione del gioco su PlayStation 4 non è ancora stato rivelato ufficialmente, ma è probabile che sarà molto simile. Un recente rumor parlava di soli 50GB più una patch al day one che dovrebbe avere una dimensione di circa 3 GB.

Ricordiamo che Red Dead Redemption 2 sarà disponibile sugli scaffali dei negozi a partire dal 26 ottobre per PlayStation 4 e Xbox One. Ancora non sia hanno informazioni sulla versione PC del gioco, anche se Rockstar Games non ha escluso in maniera categorica un possibile porting. Red Dead Online, invece, verrà rilasciato in versione beta pubblica solo a partire da novembre.