Windows 10 October 2018 Update, problemi audio

Ancora problemi per Windows 10 October 2018 Update, questa volta collegati all’audio. Alcuni utenti segnalano, infatti, una perdita dell’audio durante i giochi, mentre altri soffrono di una totale mancanza di audio durante l’utilizzo del computer. I problemi sarebbero emersi, in particolare, a seguito dell’installazione del Patch Tuesday rilasciato lo scorso martedì. Un problema fastidioso causato da una non corretta installazione del driver audio del sistema operativo.

Fortunatamente, Microsoft ha subito riconosciuto il problema ed ha rilasciato rapidamente un correttivo, per i PC afflitti dal problema, attraverso il consueto canale di Windows Update che va a risolvere il bug. Questo fix è identificato dal codice KB4468550 ed il suggerimento è quello di scaricarlo quanto prima per risolvere questo spiacevole problema alla radice. Sebbene la casa di Redmond sia intervenuta immediatamente a risolvere questo bug, il problema dell’audio è solo l’ultimo degli inconvenienti causati da Windows 10 October 2018 Update. Si ricorda, infatti, che questo aggiornamento funzionale di Windows 10 ha presentato da subito una serie di problemi di una certa gravità tra cui quello che ha portato Microsoft ha bloccarne la distribuzione ufficiale.

Attualmente, Microsoft ha fatto sapere di aver risolto tutti i principali problemi e Windows 10 October 2018 Update è stato rilasciato agli Insider in una versione rivista e corretta per un’ultima verifica prima di riavviare il rollout pubblico.

Appare evidente, però, che la casa di Redmond debba in qualche modo rivedere il modo con cui gestisce gli aggiornamenti del suo sistema operativo. Quanto accaduto in queste settimane è stato abbastanza grave e per la società è necessario trovare una soluzione per evitare che fatti analoghi acaddano nuovamente. In particolare, potrebbe essere necessario dover rivedere il programma Insider per fare in modo di dare maggiore peso alle segnalazioni dei tester.