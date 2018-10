Corel annuncia Pinnacle Studio 22 Ultimate

Candido Romano,

Pinnacle Studio 22 Ultimate è l’ultima versione del popolare software di video editing annunciata da Corel. Introduce nuove funzionalità di editing, oltre alla possibilità di produrre facilmente video a schermo diviso, il nuovo strumento MultiCam Capture Lite e la gradazione del colore, funzionalità ispirate al mondo professionale messe nelle mani di tutti.

Presenti diverse opzioni di editing di video HD o 4K, oltre ai controlli basati sui fotogrammi chiave, transizioni dinamiche, trasparenza della traccia e animazione stop motion. Pinnacle Studio 22 Ultimate propone quindi diverse novità assolute, ma anche miglioramenti a strumenti delle edizioni passate.

Le novità di Pinnacle Studio 22 Ultimate

Gradazione del colore: grazie alla possibilità di scegliere la gradazione in poche mosse si avrà la possibilità di definire il tono e l’atmosfera del video con questi nuovi controlli del colore. presenti ovviamente la correzione del colore, le ruote dei colori, i LUT e l’oscilloscopio. Si potrà in questo modo trasformare completamente ciò che si vede, combinando anche il colore di due clip catturate con una luce diversa.

Editing a tre e quattro punti: serve a posizionare le clip con più precisione contrassegnando semplicemente i punti di ingresso e uscita nella clip o nella timeline.

MultiCam Capture Lite: permette di catturare e combinare due flussi video e audio, come ad esempio registrare contemporaneamente la schermata del computer e le riprese della webcam.Si integra anche con MultiCam Editing.

Video a schermo diviso con fotogrammi chiave: si tratta di nuovi controlli che si basano su fotogrammi chiave, da cui è possibile aggiungere movimento ai fotogrammi video con schermo diviso. Insomma è uno split-screen avanzato con una produzione facilitata.

Creazione di effetti planetari: Pinnacle Studio 22 Ultimate supporta le riprese video 360, convertibili in un panorama sferico per creare effetti “piccolo pianeta”.

Cosa è stato perfezionato

Pinnacle MyDVD: più facile masterizzare i progetti video su disco grazie a una nuova interfaccia.

Effetti di NewBlueFX: sono effetti che aiutano a velocizzare la produzione, una raccolta he comprende ad esempio Skin Touch Up e Fisheye.

Pinnacle Studio 22 Ultimate in versione completa è venduto a un prezzo di 129,95 euro, mentre la versione di upgrade costa circa 85 euro. Fanno parte della famiglia anche Pinnacle Studio 22 Plus e Pinnacle Studio 22, venduti rispettivamente an un prezzo di 99,95 e 59,95 euro.