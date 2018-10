Facebook Messenger, i messaggi si cancelleranno

Filippo Vendrame,

Facebook Messenger come WhatsApp. Molto presto, infatti, gli utenti potranno cancellare i messaggi inviati per errore per non farli leggere ai destinatari. Trattasi della funzione “unsend” che il social network aveva annunciato già circa 6 mesi fa. All’epoca, infatti, si scoprì che alcuni messaggi dei suoi dirigenti erano stati cancellati. Facebook, interpellata, ammise di stare lavorando ad una funzione che avrebbe permesso agi utenti di poter cancellare i messaggi e che sarebbe arrivata in futuro.

Quel momento, dunque, starebbe per arrivare. Jane Manchun Wong è riuscita ad attivare questa funzione all’interno di Messenger nell’applicazione per Android. Quanto emerso mette in evidenza che gli utenti avranno, però, solamente un breve lasso di tempo per cancellare i loro messaggi. Un limite sostanzialmente identico a quello presente anche su WhatsApp. Curiosamente, questa scoperta avviene a stretto giro dalla domanda di Techcrunch a Facebook se c’erano novità proprio concernenti a questa funzionalità di cui non si era saputo più nulla.

Interpellato nuovamente sulla possibilità di cancellare i messaggi su Messenger a seguito di questa nuova scoperta, Facebook ha solamente detto che ciclicamente è solito testare internamente prodotti e funzionalità prima che vengano ufficialmente resi disponibili a tutti i suoi iscritti.

Dunque, a questo punto è lecito attenedersi che molto presto questa nuova funzionalità possa essere effettivamente lanciata. Da evidenziare che la funzione “unsend” permette di eliminare i messaggi ma solo dalla propria casella.

Facebook, però, dovrà stare molto attento a come i suoi iscritti utilizzeranno questa novità. Se è vero che sarà molto utile per tutti coloro che mandano messaggi in maniera distratta, è anche vero che potrebbe essere usata dai troll per infastidire qualcuno per poi cancellare il messaggio entro il tempo limite previsto.