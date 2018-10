Google Assistant controlla Netflix su Android TV

Marco Locatelli,

Le smart TV con il sistema Android TV hanno al loro interno tutte le funzionalità offerte dal dongle HDMI Chromecast, una tecnologia chiamata Chromecast-built-in che però è limitata rispetto ad un vero e proprio Chromecast, ad esempio, non consente di controllare Netflix da Google Assistant, cosa invece possibile con altre piattaforme video come YouTube, ma anche su Google Foto. Almeno fino ad oggi.

È di poche ora fa infatti la notizia secondo la quale l’assistente virtuale di Google è in grado di riprodurre i contenuti Netflix su dispositivi con sistema operativo Android TV, come smart TV o il set top box Nvidia Shield. Fino ad oggi, cercando di chiedere a Google Assistant di riprodurre un film o una serie tv Netflix sulla smart TV l’assistente vocale di bigG rispondeva di non essere in grado di farlo, dicendo:

Scusa, non posso far partire la riproduzione Netflix su Android TV.

Ancora non si conoscono i dettagli di questa nuova funzionalità, come ad esempio le lingue supportate o i comandi. Ricordiamo però che per poter sfruttare questa nuova feature – che sarà disponibile in tutto il mondo nei prossimi giorni tramite un aggiornamento dell’app Android TV di Netflix – è necessario aver collegato il proprio account Netflix a Google Assistant attraverso l’app Google, l’app Google Assistant o l’app Google Home.

Una volta configurato e accoppiato correttamente il proprio profilo su Google Assistant si potrà chiedere alla voce amica di bigG una cosa di questo tipo:

Ok Google, riproduci Daredevil su Netflix su Android TV (o altro nome del dispositivo con Android TV)

Probabile che una volta avviato il contenuto potrà essere messo in pausa, mandato avanti o indietro velocemente, si potrà alzare o abbassare il volume e tanto altro ancora, tutto con la propria voce tramite Google Assistant, come è possibile fare con un normale telecomando.