Mashable Italia 2018, vetrina per i progetti

Filippo Vendrame,

Mashable Social Media Day Italia è un evento in cui si racconta di social marketing e di innovazione e rappresenta un’occasione unica di formazione, aggiornamento e di incontro per i professionisti che lavorano in questi ambiti. Ma questo importante appuntamento è anche un’importante vetrina per molti progetti di successo. In particolare, negli ultimi tempi c’è stato un vero e proprio proliferare di tematiche legate alla BlockChain, al Growth Hacking e alla Gamification.

Proprio per questo, al Mashable Social Media Day Italia + Digital Innovation Days, con la partecipazione del CEO e founder Eleonora Rocca, di Cecilia Nostro, Co-founder e di Melissa Tarenzi, Responsabile Area Commerciale di Friends, si affronterà il tema della relazione tra gamification e monetizzazione. Lo scorso marzo, Friendz aveva lanciato sul mercato la propria cryptovaluta attirando più di 15 mila partecipanti a livello internazionale. Per portare a termine quest’operazione, Friendz ha coinvolto una community di 85 mila utenti tramite la gamification e le stesse logiche con cui tutti i giorni coinvolge le persone nella user generated content.

Vito Petraglio, CEO di SOBRIO – EISWORLD Group, parlerà, invece, di gamification aziendale, dal finance all’automotive con il progetto “Are You Sure?” trattando il tema della sicurezza. Spazio anche a Dario Cardile – VP Growth Marketing Altisource, Owners.com & Hubzu.com che analizzerà la relazione che intercorre tra growth hacking e le nuove frontiere del marketing digitale con particolare attenzione sul consumer marketing mettendo insieme Prodotto, Strategie di Marketing e Analytics per far crescere le aziende in maniera esponenziale e a costi contenuti.

Gherardo Liguori e Virginia Tosti, co-founders di Start2Impact, racconteranno le modalità di approccio alla Generazione Z. La case study presentata è l’esperienza di Start2Impact nel creare talenti digitali under 20 e metterli in connessione con diverse realtà che interessano il loro territorio. Alberto Maestri – Competence Leader Open Knowledge (BIP GROUP) e Francesco Gavatorta – Head of Strategy Instant Love mostreranno ricette ed ingredienti per progettare storyworld e customer experience belle da vivere e condividere grazie ad un approccio convergente che assicuri alle aziende un futuro valore nella relazione tra marca e consumatore.

A parlare di Blockchain, Marta Ghiglioni – Fintech Strategy & Equity Investments di Unicredit. Sarà spiegato in cosa consiste questa tecnologia e saranno presentati alcuni casi studio come esempi di successi innovativi.

Di tematiche importanti come Blockchain, Bitcoin, ICO e Cryptovalute per fare impresa se ne parlerà nel panel condotto dal caporedattore di Millionaire, Eleonora Chioda. Ospiti Christian Ferri, l’evangelista italiano della Blockchain nel mondo, Francesco Nazari Fusetti, Ceo di CharityStars, la prima startup italiana a concludere con successo una ICO; Christian Miccoli, CEO di Conio, l’app per comprare e vendere bitcoin, Federico Pacilli, co-founder di Xriba (contabilità su Blockchain), Federico Pecoraro, Ceo di ChainBlock che ha portato in Italia il primo bancomat Bitcoin.

Gian Luca Comandini, proporrà, invece, la riflessione su una “giornata del futuro tra IoT e Blockchain”. Gianluca Cocco, CEO italiano di Foodora parlerà della finestra cognitiva aperta sui rider in bici che raccontano la loro giornata e del lancio del canale Snapchat a livello mondiale e la strategia di comunicazione peer to peer per coinvolgere in maniera diretta consumatori e corrieri in bici. L’Head of Communication Maia Lottersberger si analizzerà la user experience nel food delivery attraverso una app.

Francesco Ecclesie – Founder LeWagon Milano parlerà di UI Design Crash: crea la tua app: definizioni di asset e di risorse che servono per realizzarla. Infine, Giuseppe Presti – Marketing Director Coty International presenterà System Professional: ecosistema digitale che rappresenta i nuovi standards nel segmento Lusso dell’hair care industry.