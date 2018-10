Ming-Chi Kuo: iPhone XR dominerà il mercato

Marco Grigis,

iPhone XR potrebbe essere non solo uno degli smartphone più gettonati della stagione natalizia, ma addirittura l’esemplare che guiderà il mercato Apple nei primi mesi del 2019. È quanto sostiene Ming-Chi Kuo, analista sempre molto affidabile sul conto della mela morsicata, in una nuova nota consegnata agli investitori.

Il nuovo iPhone XR arriverà nelle mani dei consumatori soltanto a fine mese, con l’avvio della fase di preordine prevista per il 19, ma già promette di far faville. Kuo è certo che il modello supererà abbondantemente il precedente iPhone 8, grazie alle novità introdotte rispetto a questo modello sul fronte del design, dell’autonomia delle batterie, delle fotocamere e del display. iPhone XR, infatti, condivide molte delle feature dei flagship iPhone XS e iPhone XS Max, tra cui lo stesso processore A12 Bionic, il tutto completato da uno schermo LCD edge-to-edge e da scocche coloratissime.

Nel Q1 del 2018, quello che per Apple corrisponde con il trimestre natalizio, il gruppo potrebbe piazzare ben 83 milioni di iPhone sul mercato. Si tratta di un miglioramento rispetto alla precedente previsione di Kuo, da 80 milioni, dovuta proprio al grande interesse che i consumatori starebbero mostrando nei confronti del colorato smartphone in arrivo. Non è però tutto, poiché dopo le vacanze di fine anno l’analista si attende un rallentamento fisiologico più contenuto rispetto alle precedenti generazioni, con un calo solo del 30% rispetto al 50% delle annate passate.

Secondo l’analista, di tutte le vendite iPhone – relative ovviamente ai nuovi modelli – iPhone XR potrebbe raggiungere il 50% del quarto, con iPhone XS pronto a raggiungere il 35%. La restante percentuale sarà invece coperta dalle edizioni precedenti, come iPhone 7 e iPhone 8. Nel mentre, l’analista ipotizza per il 2019 una nuova tornata a tre modelli, con due successori OLED per iPhone XS e iPhone XS Max e un nuovo esemplare LCD.

Galleria di immagini: iPhone XR, le foto