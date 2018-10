Montblanc Summit 2, lussuoso smartwatch con Wear OS

Luca Colantuoni,

Montblanc ha annunciato il primo smartwatch con processore Snapdragon Wear 3100. Si tratta del Summit 2, un lussuoso orologio digitale che eredita l’elevata qualità costruttiva del precedente modello. Ovviamente il prezzo non è alla portata di tutti.

Il Summit 2 possiede una cassa in acciaio inossidabile con una corona rotante e due pulsanti aggiuntivi sul lato destro che possono essere programmati per lanciare specifiche app. Il produttore tedesco offre versioni con cassa in rivestimento DLC (Diamond-Like Carbon) e titanio. Il diametro (42 millimetri) è inferiore rispetto a quello del primo modello, quindi lo smartwatch è adatto anche all’utenza femminile. Lo spessore è 14,3 millimetri, mentre i cinturini intercambiabili (acciaio, pelle, gomma e nylon) sono larghi 22 millimetri. Il peso è 62 grammi.

L’orologio resiste all’acqua fino a 50 metri di profondità. Lo schermo AMOLED da 1,2 pollici (390×390 pixel) è protetto da un vetro zaffiro. Nella parte posteriore in vetro, acciaio e resina ci sono i contatti per la ricarica magnetica e il sensore per la rilevazione dei battiti cardiaci. La dotazione hardware comprende inoltre il processore Snapdragon Wear 3100, 1 GB di RAM, 8 GB di storage, connettività WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e NFC, altimetro, accelerometro, giroscopio, sensore di luce ambientale e microfono.

La batteria da 340 mAh ha un’autonomia di un giorno che può essere estesa fino ad una settimana attivando il Time Only Mode. Il sistema operativo è Wear OS 2.1. Non mancano quindi Google Assistant e Google Pay. Oltre a varie “watch face”, gli utenti troveranno alcune app esclusive di Montblanc, come Timeshifter (consigli per ridurre gli effetti del jet lag), Travel Info (informazioni utili sui paesi visitati) e Running Coach (piano di allenamento personalizzato).

Il prezzo del Montblanc Summit 2 varia tra 995 e 1.230 dollari. Sul sito ufficiale è possibile acquistare solo quattro modelli con cassa in acciaio e cinturino in pelle. Gli altri sono disponibili nei negozi presenti in varie città degli Stati Uniti.