Pokemon Go, la quarta generazione è arrivata

Marco Locatelli,

Dopo le tante indiscrezioni di questi giorni è arrivata l’ufficialità: i Pokemon della quarta generazione, provenienti dalla regione di Sinnoh, sono ora catturabili in Pokemon Go. L’annuncio è arrivato direttamente con un comunicato sul sito web ufficiale dell’applicazione Niantic ed è apparsa una nota anche all’interno del gioco stesso.

Su Pokémon GO – si legge sul sito ufficiale di Pokemon Go – sta arrivando un’ondata di Pokémon scoperti in origine nella regione di Sinnoh! Nelle prossime settimane, quindi, potrete scoprire altri Pokémon selvatici, assistere alla schiusa delle uova e vederli combattere nei raid. Restate sintonizzati sui nostri canali ufficiali per aggiornamenti su nuovi Pokémon, nuove funzionalità ed espansioni di funzioni esistenti come lo spazio Pokémon e molto altro!

Per l’occasione è stato rilasciato anche un trailer che potete vedere qui sotto.

Come accaduto per la terza generazione, Niantic introdurrà i nuovi Pokemon poco alla volta e non tutti insieme. Al momento sono questi i Pokemon di Sinnoh già disponibili alla cattura: Turtwig, Grotle e Torterra; Chimchar, Monferno e Infernape; Piplup, Prinplup ed Empoleon; Starly, Staravia e Staraptor; Kricketot e Kricketune; Buneary e Lopunny; Carnivine. I Pokemon della quarta generazione sono apparsi per la prima volta nei giochi per Nintendo DS, Pokemon Diamante, Perla e Platino.

Di pochi giorni fa un altro importante aggiornamento: Pokemon Go AR+, un’esperienza migliorata e potenziata della realtà aumentata che diventa compatibile anche sui dispositivi Android (fino ad ora funzionava solo su iPhone).

Con questa nuova modalità visiva, ad esempio, i Pokemon incontrati appaiono più grandi o piccoli a seconda della distanza. Ovviamente più ci si avvicinerà a loro, e con velocità, più c’è la possibilità che questi possano spaventarsi e scappare. La modalità AR+ è disponibile solo per i dispositivi con sistema operativo Android 7.0+ e compatibili con ARCore. I dispositivi supportati devono installare ARCore dal Google Play Store. Una lista dei dispositivi supportati è disponibile qui.