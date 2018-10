PS4, risolto il bug del messaggio blocca console

Marco Locatelli,

Nei giorni scorsi un vero e proprio messaggio “killer” ricevuto dagli utenti PlayStation 4 via PlayStation Network andava a bloccare la console, obbligando l’utente ad avviare l’inizializzazione della console perdendo di conseguenza giochi installati, progressi e tutti i salvataggi e altri contenuti salvati sull’hard disk. Oggi Sony fa sapere di aver risolto il problema, o meglio: di aver trovato una soluzione definitiva.

A segnalare il problema alcuni videogiocatori di Rainbow Six: Siege che durante una partita in multiplayer allo sparatutto tattico in prima persona Ubisoft hanno ricevuto un messaggio che gli ha fatto perdere il controllo della console. Dopo aver ricevuto il messaggio, PlayStation 4 si è riavviata chiedendo all’utente di inizializzare la PS4 perdendo quindi giochi, progressi e tutti i salvataggi e altri contenuti salvati sull’hard disk. Non solo Rainbow Six Siege: un altro utente ha scritto su Reddit di aver ricevuto il messaggio “killer” durante una partita a Rocket League.

Ora tutto ciò non sarà più necessario poiché Sony, che nella giornata di ieri ha fatto sapere di essere a conoscenza della criticità, ha trovato un modo per risolvere questo fastidioso bug che ha messo in allerta migliaia di videogiocatori. L’annuncio è arrivato dal profilo Twitter del centro assistenza PlayStation UK, dove la compagnia afferma con un post di aver trovato una soluzione definitiva.

Abbiamo risolto il problema e non causava il brick delle console, le mandava semplicemente in un loop di crash che può essere risolto velocemente in meno di 5 minuti – si legge sul profilo Twitter Ask PlayStatoin UK-. Cancellate il messaggio sulla app mobile di PlayStation, andate in Safe Mode, usate l’Opzione 5 e la console torna alla normalità

Ancora non è chiaro se questa sarà realmente la soluzione definitiva del problema oppure se Sony rilascerà un aggiornamento software per PlayStation 4 in grado di bloccare il messaggio in maniera automatica.