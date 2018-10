Xbox, supporto a mouse e tastiere agli Insider

Filippo Vendrame,

Microsoft ha finalmente reso disponibile il supporto a mouse e tastiere per le sue console Xbox One. Questa novità è arrivata da poche ore nelle mani degli Insider che fanno parte del Preview Alpha ring. Questa novità fa parte dei contenuti dell’aggiornamento 1811 che arriverà in futuro a tutti gli utenti. Trattasi di un update funzionale minore che, dunque, non stravolgerà la console ma che porterà una serie di piccole novità e di ottimizzazioni per migliorare l’esperienza d’uso.

Il change log dell’aggiornamento non mette in evidenza molto altro di significativo se non qualche affinamento e la presenza di alcuni problemi. La novità principale, dunque, è l’arrivo del supporto a mouse e tastiere che Microsoft aveva annunciato alcune settimane fa. Warframe sarà il primo titolo a poter godere di questa novità. Inoltre, da adesso in poi gli sviluppatori potranno inserire questi supporti all’interno dei loro titoli. Ovviamente, l’utilizzo di mouse e tastiere sarà opzionale. La possibilità di poter usare il classico controller Xbox rimarrà sempre presente. Tuttavia, per alcuni titoli la possibilità di poter usufruire di mouse e tastiere potrebbe rivelarsi molto interessante.

Microsoft ha anche ribadito la sua collaborazione con Razer per realizzare mouse e tastiere ad hoc per le sue console Xbox One. Di questi prodotti non si sa molto se non che saranno specificatamente progettati per il mondo del gaming. Ulteriori dettagli su queste periferiche saranno svelati il prossimo 10 novembre quando è prevista la diretta Inside Xbox.

Per i giocatori, dunque, sono in arrivo interessanti novità che potrebbe migliorare e non di poco l’esperienza di gioco. Del resto, Microsoft sta lavorando duramente in questo settore per offrire ai suoi utenti sempre un qualcosa di nuovo e di migliore. In tal senso vanno gli sforzi della società nello sviluppare anche un sistema di streaming dei giochi che sarà lanciato in test il prossimo anno.