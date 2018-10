Google Pixel 3 XL, migliore display in assoluto

Luca Colantuoni,

Gli esperti di iFixit hanno sottoposto il nuovo Google Pixel 3 XL al tradizionale test di riparabilità. Il punteggio finale è piuttosto basso, sebbene in linea con quello di molti smartphone, ma il “teardown” ha svelato alcuni interessanti dettagli, come il produttore dello schermo OLED, ovvero Samsung. Ciò spiega perché il display del Pixel 3 XL è il migliore in assoluto, secondo DisplayMate.

Il Google Pixel 3 XL possiede uno schermo da 6,3 pollici con risoluzione Quad HD+ (2960×1440 pixel) e rapporto di aspetto 18.5:9. Nella parte superiore è presente un notch piuttosto vistoso che ospita le due fotocamere frontali. iFixit ha scoperto che il pannello OLED è stato prodotto da Samsung. Gli esperti di DisplayMate hanno effettuato test approfonditi che hanno permesso di attribuire il titolo di migliore schermo sul mercato. Solo poche settimane fa, la prima posizione era occupata da Galaxy Note 9 e iPhone XS (che usa un pannello OLED di Samsung).

Tornando allo smontaggio, iFixit ha trovato una grande quantità di colla che complica l’accesso ai componenti interni. Questo “difetto” è ormai comune a tutti gli smartphone con telaio in alluminio e vetro. Probabilmente l’adesivo in eccesso serve per garantire la resistenza all’acqua (IP68). La colla è stata usata anche per fissare la bobina NFC alla batteria e quest’ultima al telaio. Con gli utensili giusti si può accedere alla scheda madre, sulla quale sono saldati i principali componenti, tra cui processore Snapdragon 845, 4 GB di RAM, 64 GB di storage e chip Visual Core.

Al termine del teardown, iFixit ha attribuito al Google Pixel 3 XL un punteggio di 4/10, inferiore a quello del Pixel 2 XL (6/10). In pratica, gli utenti poco esperti dovrebbero evitare qualsiasi tentativo di riparazione e rivolgersi ad un centro di assistenza qualificato.