Huawei NM Card, 45% più piccole delle microSD

Non solo smartphone in casa Huawei: insieme a Mate 20, Mate 20 Pro e Mate 20X la compagnia cinese ha svelato una ulteriore innovazione: la NM Card, o Nano Memory. Si tratta di una scheda di memoria grande come una Nano SIM e pensata espressamente per gli smartphone Dual SIM. Va a sostituire l’ormai conosciutissima microSD ed è più piccola del 45%. NM Card è quindi perfetta per entrare esattamente in uno slot Nano SIM, utile a tutti coloro che vogliono usare il secondo slot per estendere la memoria.

La capienza arriva attualmente a 256 GB (ma c’è anche da 128) e può godere di una velocità di lettura di 90 MB/s. Il limite, magari il punto di forza della casa cinese, è che questo formato è proprietario, quindi attualmente gli smartphone compatibili con le NM Card sono solo la famiglia Mate 20. Gli utenti magari non sarebbero propensi ad investire su una scheda di memoria non utilizzabile su altri smartphone. La difficoltà nella diffusione di questo formato potrebbe essere simile a quanto sperimentato da Sony con PS Vita. Questi dubbi cozzano con la volontà di Huawei di far diventare in futuro le NM Card uno standard per l’industria delle schede di memoria.

Il CEO di Huawei Richard Yu ha dichiarato perl ad Android Authority che questo nuovo standard, di cui Huawei detiene brevetto e produzione, sarà estendibile ad altri produttori: “tutti coloro che fanno microSD potranno produrla”, aggiungendo che Huawei attualmente non ha in programma di chiedere royalties per la tecnologia, anche se non ha completamente chiuso la questione e chiaramente potrebbe guadagnare dalla vendita.

Sicuramente sarà una storia che vedrà sviluppi interessanti, soprattutto se altri produttori di smartphone troveranno vantaggioso adottare questo standard nei loro prodotti per guadagnare spazio. Huawei produrrà anche un adattatore per sfruttare queste NM Card nei device che non possiedono slot SD o microSD, anche se i prezzi di tutti questi prodotti non sono stati ancora svelati.