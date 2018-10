L’inquietante robot di Boston Dynamics ora balla

Candido Romano,

I robot ballano. Ogni video che Boston Dynamics pubblica su YouTube, oltre a generare milioni di visualizzazioni, scatena anche meraviglia, inquietudine e molte domande. L’azienda ex-Google, ora di SoftBank, ha pubblicato un nuovo video che mostra il robot “a quattro zampe” SpotMini mentre è intento a ballare sulle note di Uptown Funk di Mark Ronson, mostrando al mondo agilità, movimenti molto precisi e soprattutto di tenere il tempo.

Non è il primo video in cui si vede SpotMini all’opera: Boston Dynamics l’ha mostrato mentre apre una porta superando alcuni ostacoli o durante un giro in un cantiere che dimostra la sua capacità di orientamento. È dotato infatti di diverse fotocamere e sensori che gli permettono di evitare gli ostacoli. Arriverà anche sul mercato entro il 2019 in 100, costosissimi esemplari. Dopo diverse anteprime dei suoi robot intenti a saltare agilmente o farsi spingere in terra da umani per rialzarsi, Boston Dynamics ha pensato di condividere un estratto video più “leggero”, ma che non smette di inquietare e meravigliare allo stesso tempo.

In realtà si conosce poco delle caratteristiche tecniche di SpotMini: ha 17 articolazioni ed è alto 84 cm per un peso di circa 30 kg. Può muoversi per 90 minuti con una singola carica ed è dotato di un braccio superiore estendibile e che può interagire con gli oggetti per un peso massimo di 14 kg. Un prodigio della tecnica che si spera venga usato in settori come quello della sicurezza nei luoghi di lavoro, almeno è quanto afferma Boston Dynamics. Non si tratta di certo dell’unico robot in sviluppo presso Boston Dynamics: tra gli altri c’è Atlas, che recentemente ha imparato il parkour, protagonista di un altro video che dimostra come lo sviluppo di queste macchina stia avanzando velocemente.

Messi da parte i cattivi pensieri, non resta che osservare SpotMini mentre balla e fa twerking a ritmo di musica.