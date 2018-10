Mashable Italia 2018, giornalismo e comunicazione

Filippo Vendrame,

A Mashable Italia 2018 si parlerà anche di giornalismo, comunicazione, format TV e Web. Nell’evento che si terrà nei giorni 18, 19 e 20 Ottobre presso l’Open Space dello IULM si affronteranno tematiche legate alle nuove frontiere del giornalismo e della comunicazione tra internet, tecnologia e nuovi format editoriali tra web e tv come evoluzione naturale e inevitabile grazie all’esistenza della rete. Per esempio, l’Head of Digital Communication and Content Factory di AGI, Daniele Chieffi interverrà su “Digitale e nuovi giornalismi.

Sulla corporate communication interverrà anche Anna Re – Corporate Communication Manager di Pefetti Van Melle con Simone Guzzardi – Partner & Managing Director di L45 con un panel dal titolo: “Company ambassador: raccontare l’azienda con la voce dei dipendenti”. Nasce da internet e approda in TV. È la case history del sistema crossmediale All News di Mediaset, del Tgcom24 che verrà raccontata dal direttore Paolo Liguori. Sempre in tema TV anche il caso NOW TV (la internet TV di Sky). A illustrare quali siano i driver dell’efficacia dei contenuti nei social, il content marketing director, Alessandro Pastore.

In questo ampio scenario di rivoluzioni dei format televisivi nell’era digitale vi è anche l’acquisizione naturale di nuove tecniche e modalità di storytelling giornalistico. A raccontare il mondo del Tecnogiornalismo tra Facebook Live, realtà virtuale, intelligenza artificiale e droni oltre che video a 360gradi, il giornalista a Londra di Repubblica e LondraItalia.com, Alessandro Allocca.

A cura della newsmakerdirete, Francesca Ferrara, un intervento sulla mobile communication, in tempi in cui tra, piacere, lavoro ed esigenze personali, risulta sempre più difficile staccarsi dallo smartphone, device che oggi serve sempre di meno a telefonare e sempre di più a creare contenuti multimediali per comunicare.

Infine, il General Manager di Lenovo Mobile Business Group/Motorola Italia, Daniele De Grandis, racconterà la case history “HELLO MOTO EXPERIENCE. I nuovi trend della mobile communication. La case study MOTO MODS di Motorola”.