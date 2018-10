Mashable Italia 2018, percorso impresa

Filippo Vendrame,

A Mashable Italia 2018 si affronteranno temi molto importanti che sono stati ampiamente sotto i riflettori durante tutto il 2018. Temi come startup, impresa, innovazione, intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata e machine learning. Durante la tre giorni del Mashable Social Media Day Italia + Digital Innovation Days (18, 19, 20 Ottobre all’Open Space dello IULM), questi temi saranno approfonditi grazie alla partecipazione di relatori esperti del settore.

In particolare, una delle grandi aree tematiche che verranno affrontate durante la tre giorni dell’evento è quella che riguarda il mondo dell’impresa e delle startup, oltre che dell’innovazione e delle aree correlate come intelligenza artificiale, realtà aumentata e machine learning. Delle startup parlerà Daniele Alberti, Co-Founder e Partner di Bakeka.it e Founder e President di Starboost che illustrerà il percorso da seguire per la creazione di una company di una nuova iniziativa imprenditoriale. Assieme a Giovanni Iozzia, direttore responsabile di EconomyUp, Eleonora Rocca presenterà la premiazione dei vincitori della startup competition ma ancor prima, proprio il primo giorno, darà il benvenuto ai partecipanti e illustrerà come lo stesso evento, da lei fondato e portato in Italia per volontà di Mashable, individuabile con line con gli hashtag #SMDAYIT + DIDAYS, sia una case study di successo e una storia imprenditoriale.

Massimo Canducci – Head of Innovation Engineering, invece, parlerà di innovazione e racconterà le 10 e più innovazioni reali ancora iendite ma che andranno a condizionare il futuro dell’umanità concretamente in ambito economico, sociale e professionale.

Gianandrea Ferrajoli – Presidente di Federauto Trucks Italia e CECRA Bruxelles racconterà l’innovazione nel mondo dei trasporti ai tempi dell’internet of things (IoT). Ancora, tra gli ulteriori panel dell’evento, quello tenuto dall’amministratore delegato del Gruppo VéGé e Presidente ADM – Associazione Distribuzione Moderna, Giorgio Santambrogio, che parlerà di Digital Transformation nel settore retail tra proximity marketing e geofencing presentando il caso studio VéGé.

Spazio anche al machine learning applicato al marketing, healthcare e social network su cui relazionerà Carlotta Orsenigo – Co – director International Master in Business Analytics & Big Data del MIP – Politecnico di Milano. Antonio Gatti – Digital Transformation Advisor di Microsoft spiegherà come una azienda può trasformare il proprio prodotto mediante una logica di digital platform con un percorso evolutivo per rinnovare la propria offerta sul mercato.

Con Francesco Pozzobon – Chief Marketing Officer e Patrick Abbattista – Digital Marketing Manager Copernico, si parlerà, invece, dell’importanza degli spazi, la condivisione delle esperienze, del networking e delle strategie digitali: il punto di connessione fra fisico e digitale nel mondo del lavoro che cambia.