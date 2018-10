Mega SG, il ritorno di Mega Drive e Master System

Marco Locatelli,

C’era un tempo in cui il Sega Mega Drive era il competitor diretto del Super Nintendo. E ora che Nintendo ha rimesso sul mercato una delle sue prime console in versione mini, quella rivalità potrebbe tornare ad esaltare gli amanti del retrogaming. Sì, perché l’azienda Analogue ha annunciato poche ore fa il Mega SG, una nuova console in grado di riprodurre tutti i giochi di Sega Genesis, Sega Mega Drive, Sega Master System e Mega CD.

A differenza delle console Nintendo Classic Mini commercializzate dal colosso di Kyoto in questi anni per rilanciare le sue vecchie macchine da gioco, questa soluzione non ha niente di mini e nemmeno un pacchetto di titoli preinstallati.

Si tratta invece di una riproduzione dell’hardware originale che è in grado di leggere le vecchie cartucce e i CD originali delle console Sega. In totale sono compatibili oltre 2.180 titoli della libreria Genesis, Drive e Master System.

L’hardware nascosto sotto la scocca di Mega SG è stato realizzato sulla base del sistema FPGA, tecnologia ideata dall’ingegnere Kevin Horton. L’interfaccia grafica del software è stata invece sviluppata da Phil Fhis, l’autore del titolo indie FEZ.

La console può essere comodamente collegata ai moderni televisori tramite cavo HDMI (i giochi gireranno alla risoluzione 1920×1080 pixel), e la resa grafica è decisamente migliore dei titoli originali. Per quanto concerne l’uscita audio, è presente un’uscita jack 3.5 proprio come quella che era presente nel vecchio Mega Drive.

Quattro i modelli disponibili di Mega SG e pre-ordinabile (a questo link) al prezzo di 189 dollari con consegne che prenderanno il via a partire da aprile 2019. Disponibile anche in Europa. E le cartucce compatibili verranno estese in futuro, visto che nel corso del 2019 l’azienda rilascerà degli adattatori per rendere leggibili anche le cassette di Mark III, Game Gear, Sega MyCard, SG-1000 e SC-3000. Avranno un costo di 9.99 dollari.