Panasonic, film in omaggio con i Blu-ray Player

Filippo Vendrame,

Buone notizie per tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo Blu-ray Player. Panasonic, infatti, ha annunciato il lancio della promozione “Tanti titoli per te”. A partire dal prossimo 20 di ottobre, con l’acquisto di un lettore Blu-ray Panasonic PACK-UB820-WB o Panasonic PACK-UB420-WB, il cliente riceverà in omaggio rispettivamente 7 e 4 film Warner Bros, comprensivi di titoli come “Justice League”, “Matrix” e “Animali fantastici e Dove Trovarli” inseriti direttamente nella confezione.

I lettori Ultra HD Blu-ray Panasonic coniugano design ricercato con prestazioni evolute e sono stati progettati per i consumatori più esigenti che ricercano un’eccellente qualità riproduttiva sia dal punto di vista visivo, sia dal punto di vista acustico. I lettori Blu-ray 4K PRO HDR UB820 e UB420 vantano il processore HCX con tecnologie proprietarie di elaborazione delle immagini, in grado di offrire una qualità Ultra HD sorprendente. Entrambi i dispositivi sono dotati di HDR10+, per una riproduzione cromatica in grado di valorizzare tutte le sfumature dei colori, scena per scena, anche in immagini particolarmente buie o estremamente luminose. Il lettore UB820 è poco più grande del UB420 e presenta, rispetto all’altro modello, l’uscita audio analogica da 7.1 canali ed il Dolby Vision per una qualità audio ai massimi livelli.

Per quanto riguarda la promozione, chi acquisterà il lettore Blu-ray Panasonic PACK-UB820-WB riceverà in omaggio: Justice League, Rampage – Furia Animale, Matrix, Tomb Raider, Argo, Quei bravi ragazzi e Pan. Chi comprerà, invece, il lettore Blu-ray Panasonic PACK-UB420-WB, otterrà gratuitamente i film: Justice League, Rampage – Furia animale, Animali fantastici e Dove trovarli e Tomb Raider.

Maggiori informazioni della promozione Panasonic direttamente all’interno del sito del produttore. La nuova iniziativa promozionale sarà comunicata da Panasonic attraverso attività di media relation, social networking e trade marketing, sia sul packaging sia sul lineare, in corrispondenza dei prodotti interessati.