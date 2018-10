PS4: disponibile l’update 6.02, grave bug risolto?

Matteo Tontini,

È dei giorni scorsi la notizia del pericoloso messaggio ricevuto tramite PSN in grado di bloccare PS4, una minaccia cui Sony ha cercato ovviamente di far fronte. Ora la società ha distribuito un aggiornamento minore del firmware (il 6.02), che mira a migliorare le prestazioni del sistema. Non sappiamo se abbia a che fare qualcosa o meno con il problema riportato da numerosi utenti; a ogni modo l’update è disponibile e pronto per essere scaricato.

La nuova patch pesa 447,4 MB ed è un download obbligatorio. Sony si è limitata a riferire che “migliora le prestazioni della piattaforma”, senza fornire ulteriori dettagli. È dunque possibile che serva per mettere una pezza al problema che ha causato l’impazzimento di tantissime console. Il bug consentiva agli utenti di inviare un messaggio contenente caratteri speciali in grado di far crashare PS4 e purtroppo, si sa, c’è sempre chi malignamente si diverte a scapito degli altri in casi come questo.

Sony ha affermato che il problema è facilmente risolvibile e ha consigliato a chiunque lo riscontrasse ancora di eliminare il dannoso messaggio tramite l’app PSN. Non sappiamo con esattezza l’entità del danno che il bug ha causato a coloro che sono stati colpiti, ma si parla di perdita di giochi, progressi e salvataggi (insomma, mica poco!). C’è il timore che la minaccia non sia stata debellata del tutto, nonostante le rassicurazioni dell’azienda nipponica.

Molto presto, i giocatori avranno la possibilità di modificare il proprio ID PSN per la prima volta da quando lo hanno creato. Inoltre, possono contare su una pletora di sconti applicati a giochi e DLC in occasione di Halloween (sono oltre cento i titoli che fanno parte dell’offerta).