Red Dead Redemption 2 arriverà su due blu-ray

Matteo Tontini,

Abbiamo parlato più volte di come Red Dead Redemption 2 sarebbe stato un gioco dalle dimensioni spropositate, e adesso ne abbiamo un’ulteriore conferma. In base a quanto si può notare su una confezione giapponese del titolo targato Rockstar Games, trapelata in rete prima del tempo, la versione fisica occuperà due dischi: stiamo parlando di Blu-ray ovviamente, non di semplici CD, davvero una rarità se si considera la capienza del supporto.

Non stupisce quindi che lo spazio richiesto su hard disk interno a PlayStation 4 per l’installazione del gioco sia superiore ai 100 GB, e porterà via parecchio tempo ai giocatori che scalpitano per poter saltare in sella. Nel frattempo emergono indiscrezioni interessanti sul franchise; potremmo definirle ipotesi più che altro.

Dan Houser, cofondatore di Rockstar, ha infatti affermato che se il titolo dovesse vendere quanto il team di sviluppo si aspetta, potrebbe esserci altro da raccontare. Non si esclude quindi che un terzo capitolo possa fare seguito a quello in arrivo, sebbene sia assolutamente presto anche solo per pensarci. Houser ha inoltre chiarito la sua affermazione sulle 100 ore di lavoro a settimana necessarie per lo sviluppo del titolo.

Veniamo inoltre a sapere che il trailer di lancio di Red Dead Redemption 2 sarà distribuito domani alle 16:00 (l’annuncio è arrivato giusto poco fa), un appuntamento imperdibile per tutti i fan, che avranno sicuramente modo di vedere nuove sequenze di gioco e filmati. Vi ricordiamo che la campagna principale avrà una durata di circa 60 ore, nonostante i tagli che sono stati apportati dal team nelle ultime fasi dei lavori.

Il secondo capitolo della serie a sfondo western dai creatori di GTA sarà disponibile a partire dal prossimo 26 ottobre nei formati PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X.