Come è fatto il Samsung QLED 8K

Antonino Caffo,

Samsung ha presentato il suo QLED 8K Q900R, dotato di specifiche tecniche innovative e all’avanguardia. Il nuovo pannello, disponibile nei tagli da 65, 75 e 85 pollici, integra la Real 8K Resolution e l’8K AI Upscaling, per offrire una qualità di visione quattro volte superiore a quella degli attuali 4K.

A differenza dei televisori di precedente generazione, distinti tra 4K e 4K HDR, il recente Q900R è già 8K HDR, il che vuol dire godere di immagini nitide ma anche più realistiche, frutto di un range dinamico che lavora per conservare forme e colori originali, così da tener fede all’ambiente che circonda la ripresa.

Ed è in questo modo che nascono i progetti innovativi, nati proprio per dare il meglio di sé sull’8K, con Magnitudo per Chili, esclusiva del modello, oppure le immagini dallo Spazio in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana e la NASA e la produzione Alaska: spirit of the wild, che racconta i territori del Nord-Ovest americano.

Tutto ciò è reso possibile dalla presenza di un processore AI Quantum 8K, che può rilevare la sorgente di visione (anche streaming) per ottimizzare la resa ed effettuare un upscaling fino alla risoluzione 8K. Ciò permette di non perdere qualità dei pixel e di conservare un flusso omogeneo e chiaro. Il Q900R però include anche la tecnologia Direct Full Array Elite, per un maggiore contrasto e un controllo preciso della retroilluminazione, e di un volume colore del 100%, per riprodurre una serie di sfumature che contribuiscono ad ottenere tonalità più verosimili e naturali.

Come tutti i recenti prodotti connessi di Samsung, anche l’8K entra nel giro di Smart Things, la piattaforma IoT della casa che semplifica la gestione delle apparecchiature connesse, a scopo pure di fruizione cross-mediale (ad esempio mirroring dello smartphone o, viceversa, i canali TV sul piccolo schermo del Galaxy). Il nuovissimo QLED TV 8K Q900R sarà disponibile in Italia molto presto, a partire da 4.999 euro.