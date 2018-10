Satispay, si paga anche il bollo auto

Filippo Vendrame,

Satispay aggiunge una nuova funzionalità alla sua applicazione che ha rivoluzionato il modo di fare gli acquisti online e nei negozi. Arriva, adesso, anche la possibilità di effettuare i pagamenti del bollo auto direttamente attraverso l’applicazione. Questa novità era molto attesa da parte degli utenti della piattaforma. Infatti, l’opzione era stata già inserita all’interno dell’applicazione ma non era ancora stata resa utilizzabile. Finalmente, adesso, gli utenti Satispay potranno utilizzare l’app anche per pagare comodamente dallo smartphone il bollo della loro auto o moto.

L’utilizzo di questa novità è molto semplice. Del resto, tutta l’applicazione di Satispay è stata progettata per offrire agli utilizzatori un’esperienza d’uso semplice ed immediata. Trattasi di un aspetto che nel tempo ha contribuito al successo di questa piattaforma di pagamenti. Per pagare il bollo auto basterà entrare all’interno della nuova opzione presente nell’app. Successivamente, bisognerà inserire la targa del veicolo e completare la transazione. Pochi click per portare a termine il pagamento della tassa automobilistica altrimenti effettuabile solo attraverso altre ma più scomode piattaforme.

Una volta pagato il bollo auto, gli utenti potranno anche scaricare la ricevuta oltre ad attivare una comoda notifica che avviserà della successiva scadenza. Il pagamento del bollo auto attraverso Satispay prevede una commissione di un euro che è la medesima che richiedono le altre piattaforme o le banche quando si tratta di pagare la tassa automobilistica.

Il pagamento del bollo auto si aggiunge agli altri servizi già da tempo offerti da Satispay tra cui si ricordano quelli per le Ricariche telefoniche, per i Bollettini PagoPA, la funzione Risparmi e lo scambio di denaro.

Per il futuro, Satispay promette che le persone potranno pagare qualsiasi tipo di bollettino attraverso l’app.