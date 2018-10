Spider-Man, teaser trailer del primo DLC in arrivo

Matteo Tontini,

Cari appassionati del supereroe funambolo di Marvel, drizzate le orecchie! Spider-Man per PlayStation 4 riceverà il suo primo DLC la prossima settimana, dando il via a una serie di contenuti per il gioco che andranno ad aggiungere porzioni di storia.

Intitolato La Rapina, si tratta del primo capitolo di Spider-Man: La città che non dorme mai, e sarà disponibile precisamente dal 23 ottobre. I giocatori potranno contare su una nuova fase della trama, interconnessa a quella principale, che si svilupperà in tutto l’arco della serie di contenuti aggiuntivi. Sappiamo che sarà presente Felicia Hardy, anche nota come Gatta Nera – una vecchia fiamma di Spidey.

Oltre a missioni che daranno vita a una nuova storyline, saranno presenti nuove sfide, crimini e una fazione nemica inedita da affrontare, oltre ovviamente a trofei che molti giocatori non mancheranno di collezionare. Infine, tre nuovi costumi per Spider-Man, due dei quali sono tratti dai fumetti. Di seguito vi riportiamo il teaser trailer distribuito per l’occasione.

Il primo DLC della serie di contenuti aggiuntivi La città che non dorme mai potrà essere acquistato singolarmente sborsando 9,99 euro, altrimenti è possibile comprare l’intero pacchetto a 24,99 euro. Gli altri due capitoli della serie, Territori Contesi e Silver Lining, saranno invece lanciati rispettivamente a novembre e a dicembre.

Un’occasione che tutti i fan di Spider-Man non dovrebbero lasciarsi sfuggire: il titolo di Insomniac, d’altra parte, sembra avere ancora tante carte da giocare e i numerosi utenti hanno dimostrato di apprezzarlo non poco. Sono stati tanti coloro che sono riusciti a platinare il gioco, trascorrendo ore e ore con il costume addosso, lanciandosi da un palazzo di Manhattan all’altro sospesi dal filo di una ragnatela.