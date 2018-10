TIM aggiorna le offerte operator attack

Filippo Vendrame,

Con l’arrivo della nuova offerta TIM Iron 50GB dedicata ai clienti che arrivano da Iliad e da alcuni operatori virtuali, TIM ha aggiornato il listino delle sue tariffe operator attack. Offerte, dunque, pensate per specifici target di persone che acquisteranno una nuova SIM effettuando contestuale portabilità del loro numero. In molti casi, trattasi di promozioni attivabili solamente nei punti vendita ufficiali dell’operatore oppure attraverso lo strumento “Passa a TIM con Operatore” presente all’interno del sito di TIM.

Tutte queste speciali tariffe prevedono un costo di attivazione di 12 euro se richieste nei punti vendita. Normalmente, il costo di attivazione sarebbe di 32 euro ma TIM ha deciso di scontarlo se il cliente manterrà attiva la SIM per almeno 24 mesi. Il costo di una nuova SIM è di 10 euro. Chi attiverà l’offerta a distanza dovrà pagare 9 euro per l’attivazione al posto di 29 euro con il vincolo dei 24 mesi oltre a 25 euro per la SIM (20 euro di traffico incluso). Oltre alla nuova TIM Iron 50GB, dunque, l’operatore offre le seguenti tariffe operator attack.

TIM Titanium 20GB prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali e 20 GB di traffico Internet 4G al costo di 9,99 euro al mese. Offerta attivabile da chi arriva da Wind, Tre e da qualsiasi operatore nazionale. TIM Deca Go 20GB, invece, offre chiamate illimitate e 20 GB di traffico Internet 4G a 12 euro al mese. Tariffa pensata prevalentemente per i clienti Vodafone.

Infine, TIM 15 Go New 50GB offre 1000 minuti di chiamate verso tutti oltre a 50 GB di traffico Internet 4G. Questa tariffa operator attack è attivabile da chiunque effettui la portabilità da un qualsiasi operatore nazionale.

L’acquisto di una nuova SIM prevede l’attivazione del piano base TIM Base e Chat che prevede un costo di 2 euro al mese. Se non si vuole pagare il canone, i clienti potranno passare a TIM Base New e TIM Semplice, tariffe base che non prevedono alcun canone.