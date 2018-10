Copyright, più potere ad AGCOM

Filippo Vendrame,

Copyright online, arrivano nuove regole. AGCOM, infatti, ha approvato le modifiche al regolamento per la tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica. L’approvazione è stata data all’unanimità e le modifiche si basano sulla consultazione pubblica a cui hanno partecipato attivamente titolari dei diritti, licenziatari, fornitori di servizi media, nonché internet service provider. Il nuovo regolamento prevede nuove procedure più rapide per chi viola il Copyright e soprattutto maggiori poteri all’AGCOM.

Nel comunicato stampa dell’Autorità, si evidenzia come sarà possibile adottare in via d’urgenza e ove ne ricorrano i presupposti, provvedimenti cautelari entro tre giorni dalla ricezione della relativa istanza. Nel caso di proposizione di reclamo avverso tali provvedimenti, l’Autorità deciderà in via definitiva nei successivi 7 giorni. Trattasi di una scelta dipesa dall’esigenza di contrastare con la necessaria tempestività le violazioni del diritto d’autore commesse online e dalla necessità di garantire la partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati. Inoltre, AGCOM evidenzia che potrà imporre ai provider di adottare le misure più idonee per evitare la reiterazione di violazioni già accertate e contrastare le iniziative volte ad eludere l’applicazione dei propri provvedimenti.

In quest’ottica, in linea con i più recenti orientamenti della giurisprudenza nazionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’Autorità aggiornerà, entro tre giorni dall’istanza, l’elenco dei siti oggetto di inibizione che si rigenerano modificando il nome a dominio. Specifiche e ulteriori misure possono consistere anche in quello che è noto come “notice and stay down” e quindi nell’impedire il caricamento di contenuti già rimossi.

Il nuovo regolamento sul Copyright approvato è stato creato al fine di contrastare le violazioni più gravi attraverso la previsione, da un lato, di appositi poteri cautelari e, dall’altro, di misure contro la reiterazione delle violazioni stesse.

Tempi, dunque, duri, per i pirati online. AGCOM ha deciso di affilare le armi dotandosi di strumenti che permettano di intervenire prontamente per bloccare ogni possibile violazione.