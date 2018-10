Ho. Mobile: minuti e SMS illimitati e 20GB a 7,99€

Filippo Vendrame,

Ho. Mobile rilancia la sua sfida a Iliad attraverso una nuova tariffa che offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 20 GB di Internet 4G Basic al costo di 7,99 euro al mese. Si ricorda che con la dicitura “4G Basic” si intende una connessione di rete limitata a 30 Mbps in download e a 30 Mbps in upload. Velocità, comunque, più che sufficienti per tutte le esigenze. Ho. Mobile, inoltre, essendo un operatore virtuale di Vodafone, può contare sulla capillare rete di Vodafone per offrire i suoi servizi voce e dati.

La nuova offerta di Ho. Mobile non differisce dalle precedenti e quindi si caratterizza per la massima trasparenza e chiarezza. Non sono previsti, infatti, vincoli e costi nascosti. Compresi all’interno della nuova tariffa l’opzione hotspot, il servizio SMS ho. chiamato, l’avviso di chiamata e il blocco dei servizi digitali a pagamento come oroscopi, suonerie e SMS bancari. Anche i numeri a pagamento 199, 144, 166 e 899 sono disabilitati come in tutte le sue precedenti offerte tariffarie. Il costo della SIM per i nuovi clienti è di 17,99 euro, cioè 9,99 euro di attivazione più 8 euro di ricarica minima obbligatoria da cui sarà scalato il primo canone della tariffa.

Da evidenziare che chi acquisterà una SIM richiedendo contestuale portabilità da Vodafone pagherà 10 euro in più per l’attivazione. Chi proviene, invece, dagli altri operatori continuerà a pagare il costo standard di attivazione.

Le SIM possono essere acquistate online, prenotate online e ritirate nelle edicole convenzionate, oppure acquistate direttamente nei punti vendita dell’operatore virtuale. Rimane ancora disponibile la precedente offerta di Ho. Mobile che propone chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di Internet 4G Basic al costo di 9,99 euro al mese.

Maggiori dettagli direttamente all’interno del sito dell’operatore virtuale.