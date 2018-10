iPad Pro: Apple conferma l’evento del 30 ottobre

Marco Grigis,

Nuova tornata di aggiornamenti in arrivo per Apple, con la conferma ufficiale di un evento di presentazione per il 30 ottobre. La società di Cupertino ha infatti inoltrato alla stampa statunitensi gli inviti per l’incontro speciale, un appuntamento che potrebbe vedere iPad Pro e i nuovi Mac come protagonisti. La location è insolita: non lo Steve Jobs Theater di Apple Park, bensì un viaggio a New York, precisamente a Brooklyn.

Anche le modalità d’invito sono insolite per il gruppo e, con molta probabilità, potrebbero nascondere degli importanti dettagli sui prodotti che verranno presentati. La società ha infatti scelto di elaborare otto loghi diversi della mela morsicata, tutti realizzati in modo creativo con disegni, colori, forme geometriche e molto altro ancora. Il riferimento potrebbe essere alle peculiarità grafiche dei nuovi iPad Pro e, soprattutto, all’arrivo della seconda versione di Apple Pencil. Pochi giorni fa, infatti, è apparsa online la conferma del lancio della nuova generazione della stilo digitale, compatibile con la porta USB-C del tablet.

Sul fronte di iPad Pro, la gran parte dei dettagli sembrano essere già emersi: verranno probabilmente presentati due tablet, da 11 e 12.9 pollici, dotati di schermo edge-to-edge e riconoscimento facciale Face ID. Come già anticipato, inoltre, potrebbe esservi una porta USB-C per il collegamento di display esterni fino a 4K.

Ancora avvolta nel mistero, invece, è la possibile presentazione di un refresh della linea Mac, soprattutto di quei modelli che Apple non aggiorna da tempo. Si è parlato di un processore più performante per i MacBook da 12 pollici privi di ventole, ad esempio, ma anche del tanto atteso erede di MacBook Air. Il dispositivo, di cui ancora non si conosce il nome, potrebbe seguire le stesse logiche di iPhone SE e iPad 2017 – quindi il riuso di alcune componenti hardware di altri modelli – per garantire grandi performance a prezzo a contenuto. Non ultimo, Apple potrebbe aver finalmente deciso di rinnovare la linea dei Mac Mini. L’appuntamento è quindi per il 30 ottobre, alle 10 del fuso locale.