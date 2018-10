Misfit Vapor 2 è quasi ufficiale

Antonino Caffo,

Il primo Misfit Vapor è stato il Godot del settore smartwatch. Giunto sul mercato circa 10 mesi dopo l’annuncio ufficiale, sembra arrivato il momento di vedere un suo successore. Il Misfit Vapor 2 è disponibile sul sito di e-commerce CoolBlue, store olandese che ha elencato l’orologio nel catalogo pur non essendoci stata alcuna conferma ufficiale da parte della casa produttrice.

Dal dubbio stile estetico e caratteristiche tecniche non da urlo, il Misfit Vapor 2 ha un prezzo di 230 euro, non così conveniente rispetto quanto c’è in giro soprattutto in termini di versatilità e funzioni di monitoraggio. Nello specifico, il dispositivo su CoolBlue ha uno schermo da 1,42 pollici con risoluzione 454 x 454 pixel; 512 MB di Ram; GPS; impermeabilità fino a 5 atmosfere; cassa da 13 millimetri.

In realtà, online c’è ben poco altro circa le specifiche, a dimostrazione di come il Vapor 2 sia apparso su internet prima del tempo. Oltre al GPS, che mancava sul primo Misfit, a bordo dovrebbe esservi anche un cardiofrequenzimetro, il che non sorprende visto che l’orologio è prodotto da Fossil e tutti i suoi ultimi prodotti, come il Fossil Q Explorist HR e l’Emporio Armani Connected (2018), hanno sensori del genere.

E, anche se non menzionato, è probabile che Misfit Vapor 2 abbia anche l’NFC, altra tecnologia presente sui recenti Fossil. Stando al sito, la durata della batteria dovrebbe essere di un paio di giorni, allungata nel caso di una disattivazione dei sensori di monitoraggio. Dovessimo credere all’e-commerce, il Misfit Vapor 2 si comprerebbe a 230 euro, di poco più costoso del precedente Vapor, anche se i prezzi potrebbero variare come effetto della conversione nelle valute (e tasse) nazionali. Quando arriverà concretamente? Impossibile dirlo, ma a questo punto non dovrebbe mancare molto.