Red Dead Redemption 2, ecco il trailer di lancio

Matteo Tontini,

Manca davvero poco all’uscita di Red Dead Redemption 2: l’attesissimo gioco di Rockstar Games sarà infatti disponibile il 26 ottobre per PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X. Esattamente pochi minuti fa è stato distribuito il trailer di lancio, che permette di vedere nuove sequenze in-game assolutamente interessanti!

Tra queste si notano razzie e scorribande ai treni merci e anche uno scontro con un pericoloso orso. Non vogliamo togliervi alcuna sorpresa, date un’occhiata voi stessi al trailer riportato qui sotto.

L’annuncio del trailer di lancio c’era stato ieri. Inoltre, nelle scorse ore è trapelata in rete un’immagine della confezione giapponese del gioco, da cui è emerso che Red Dead Redemption 2 sarà distribuito su ben due blu-ray disc viste le sue spropositate dimensioni. Lo spazio interno alla console ammiraglia di Sony richiesto è di circa 105 GB: in sostanza, per poter giocare il titolo gli utenti dovranno aspettare un bel po’. Potranno però consolarsi con le oltre 60 ore della campagna principale che li aspetta, che va a giustificare le dimensioni. Anche perché Red Dead Redemption 2 permetterà di esplorare un open-world vastissimo, in cui si potranno svolgere una quantità industriale di attività secondarie (parallelamente alla storyline principale).

Il mondo del western di Rockstar è vivo e vibrante: pensate, ci saranno oltre 200 specie di animali e l’utente potrà addirittura sviluppare un legame con il proprio cavallo. Ci sono state polemiche riguardo a un’affermazione del cofondatore della società, Houser, secondo cui una cerchia di dipendenti avrebbe lavorato fino a 100 ore a settimana per una ventina di giorni, ma il risultato finale sembra eccellente a giudicare dal trailer di lancio. Non ci resta che aspettare ancora otto giorni, quando Red Dead Redemption 2 potrà essere trovato sugli scaffali dei negozi.