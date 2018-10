Red Dead Redemption 2, online ancora in scrittura

Marco Locatelli,

Red Dead Online imponente come Grand Theft Auto Online. Questa la premessa di Dan Houser, il co-fondatore di Rockstar Games, parlando della modalità multiplayer online di Red Dead Redemption 2, annunciata a settembre e che sarà disponibile in versione beta a novembre.

Proprio come il Grand Theft Auto Online di GTA V, dunque, anche l’online di Red Dead Redemption 2 potrà contare su aggiornamenti corposi e costanti che spingeranno la community a non abbandonare i server di gioco anzitempo. La base di partenza sarà quella già vista nel primo Red Dead Redemption, dove fino a 16 giocatori potevano giocare insieme in due modalità: libera e competitiva. Ovviamente nel sequel il tutto sarà portato ad un nuovo livello, decisamente più massiccio e massivo.

Nonostante non manchi molto al rilascio dell’online in versione beta, sembra che gli sviluppatori siano ancora piuttosto indietro con lo sviluppo della componente multiplayer. In una intervista a Vulture, infatti, Dan Houser ha dichiarato che le scene di Red Dead Online sono ancora in fase di scrittura e mancano ancora alcune sequenze di motion capture, anche se queste saranno presto girate negli studi di Rockstar. Tuttavia il rilascio della beta a novembre non sarà compromesso, fanno sapere da Rockstar.

Vogliamo che Red Dead Online sia robusto come Grand Theft Auto Online, una volta che ha trovato la sua strada dal punto di vista creativo – ha dichiarato Houser

Ricordiamo che oggi alle ore 16.00 italiane Rockstar Games rilascerà il trailer di lancio di Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 sarà disponibile sugli scaffali dei negozi a partire dal 26 ottobre per PlayStation 4 e Xbox One. Ancora non sia hanno informazioni sulla versione PC del gioco, anche se Rockstar Games non ha escluso in maniera categorica un possibile porting.