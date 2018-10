RED Hydrogen One, specifiche dello smartphone

Luca Colantuoni,

Da oltre un anno circolano informazioni sul RED Hydrogen One, uno smartphone con display olografico che doveva arrivare sul mercato entro l’estate. Il debutto è stato invece posticipato al 2 novembre, a causa di alcuni problemi produttivi. Phil Holland, noto direttore della fotografia, ha condiviso su Instagram le specifiche complete del dispositivo.

Il RED Hydrogen One è stato progettato dalla famosa azienda che realizza videocamere digitali usate nel settore cinematografico. Lo smartphone sarà dunque una “media machine” in miniatura che permetterà di registrare video in 2D e 3D. Lo schermo da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel) può visualizzare contenuti standard e nel formato H4V (Hydrogen 4-View). Quest’ultimo si ottiene con la tecnologia olografica sviluppata da Leia che consente di vedere immagini tridimensionali sullo schermo senza occhiali.

All’interno del telaio in alluminio, kevlar e fibra di carbonio (un versione in titanio arriverà nel 2019) sono presenti il processore Snapdragon 835, 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD. La doppia fotocamera posteriore da 12,3 megapixel e la doppia fotocamera frontale da 8,3 megapixel permettono di registrare video 3D. La dotazione hardware comprende inoltre altoparlanti stereo frontali, chip audio A3D (suono surround spaziale), lettore di impronte digitali laterale (sotto il pulsante di accensione), jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C e batteria da 4.500 mAh.

Sul retro c’è un connettore magnetico per gli accessori. Lo smartphone è dunque modulare come i Motorola Moto Z. Il sistema operativo è Android, ma non è nota la versione. Il prezzo del modello in alluminio è 1.195 dollari. Il RED Hydrogen One verrà distribuito negli Stati Uniti tramite gli operatori AT&T e Verizon.