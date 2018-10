Vodafone anticipa il 5G con Giga Network 4.5G

Filippo Vendrame,

Vodafone anticipa il 5G annunciando l’arrivo di Giga Network 4.5G, una nuova rete ad altissime prestazioni in grado di offrire velocità superiori ad 1 Gbps. L’annuncio è stata dato oggi direttamente dall’operatore all’interno di un evento dedicato che si è svolto a Milano. Vodafone sta investendo molto nella sua rete ed il 4.5G, con velocità sino a 1 Gbps, è già disponibile in 17 città: Roma, Milano, Napoli, Palermo, Genova, Torino, Novara, Brescia, Bologna, Vicenza, Ancona, Firenze, Livorno, Taranto, Salerno, Agrigento e Catania.

Tuttavia, Vodafone ha promesso che la sua rete 4.5G crescerà ulteriormente ed entro la fine dell’anno arriverà ad essere disponibile in 23 città italiane. Da novembre, la rete 4.5G supererà la barriera di 1 Gbps in due città. Per ottenere queste prestazioni, Vodafone ha lavorato implementando il meglio in termini di Big Data, intelligenza artificiale e algoritmi intelligenti per ottimizzare e migliorare la sua rete. Questa lavoro, però, non permetterà solo un aumento della velocità ma bensì anche un netta diminuzione della latenza. Vantaggi che si dovrebbero estendere anche al VoLTE con un sensibile miglioramento della gestione e della qualità delle chiamate.

Giga Network 4.5G rappresenta per Vodafone una sorta di passaggio verso il 5G quando potrà offrire ai clienti velocità nell’ordine dei 10 Gbps e latenze ancora più ridotte. L’operatore, durante l’incontro, ha ricordato anche il successo dell’asta per l’assegnazione delle frequenze del 5G dove è stato uno dei principali protagonisti. Vodafone sta anche sperimentando la sua rete di quinta generazione proprio all’interno della città di Milano con l’obiettivo di coprire l’80% della popolazione entro la fine dell’anno.

Contestualmente al lancio di Giga Network 4.5G, Vodafone ha tolto i veli anche su di una sua nuova offerta: Vodafone Unlimited Red+. A fronte di un costo di 39,99 euro al mese, i clienti dell’operatore potranno disporre di chiamate illimitate, SMS illimitati e traffico dati senza limiti oltre a 1000 minuti di chiamate internazionali e 5 GB di Internet in Europa.