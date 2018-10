Vodafone, nuove offerte Vodafone Special Minuti

Filippo Vendrame,

Vodafone ha aggiornato il listino delle offerte tariffarie “Vodafone Special Minuti” che sono utilizzate per attirare i clienti degli altri operatori. Trattasi, infatti, di tariffe operator attack, tutte dedicate ad un preciso target di utenti. Queste particolari offerte, però, sono attivabili solamente presso i punti vendita dell’operatore e non attraverso il suo sito web. Trattandosi di offerte operator attack, non tutti i nuovi clienti le potranno richiedere ma solo quelli che provengono da precisi operatori.

La prima offerta è Vodafone Special Minuti 30 Giga che offre chiamate illimitate e 30 GB di traffico Internet 4G al prezzo di 6 euro al mese. Questa tariffa può essere richiesta da chi effettuerà portabilità da PosteMobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, PosteMobile Full, BT Enia Mobile, Digi Italy, ERG Mobile, 1 Mobile, BT Italia full MVNO, SimPiù Digitel Italia e Digi Mobile FULL. Questa stessa tariffa è disponibile anche a 7 euro al mese ma solo per chi passerà da Iliad, Kena Mobile e Tre. Invece, Vodafone Special Minuti 50 Giga offre chiamate illimitate e 50 GB di traffico Internet 4G a 7,99 euro. Tariffa attivabile da chi effettuerà portabilità provenendo da Iliad, Kena Mobile, PosteMobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, PosteMobile Full, BT Enia Mobile, Digi Italy, ERG Mobile, 1 Mobile, BT Italia full MVNO, Rabona Mobile, NoiTel Mobile, SimPiù Digitel Italia e Digi Mobile FULL.

Vodafone Special Minuti 20 Giga è dedicata ai nuovi clienti che arrivano da TIM, CoopVoce e Wind ed offre chiamate illimitate e 20 GB di traffico Internet 4G al prezzo di 12 euro al mese. Prezzo che sale a 15 euro se si proviene da un qualsiasi altro operatore.

Infine, Vodafone Special Minuti 10 Giga offre chiamate illimitate e 10 GB di traffico Internet 4G a 12 euro al mese se si proviene da un qualsiasi operatore. Per tutte le offerte, Vodafone prevede un costo di attivazione di 10 euro. La SIM costa ulteriori 5 euro.