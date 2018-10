Volantino MediaWorld, iPhone XS a tasso zero

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il suo nuovo volantino che sarà valido sino al prossimo 24 di ottobre. Volantino che propone una ricca selezione di prodotti ad alto tasso di tecnologia come smartphone, tablet, computer, TV e tanto altro, che potranno essere acquistati a tasso zero in comode rate mensili. Tra gli smartphone, per esempio, spiccano l’iPhone XS e XS Max che possono essere acquistati a partire da 1189 euro anche in 25 comode rate mensili. Sempre tra gli smartphone si evidenziano il Samsung Galaxy S8 a 399 euro, il Huawei Mate 20 Lite a 399 euro, l’Honor View 10 Lite a 299 euro e il Samsung Galaxy A7 a 349 euro.

Anche tutti questi smartphone, così come tutti gli altri prodotti presenti nel volantino, possono essere acquistati in 25 comode rate mensili a tasso zero. Per gli amanti del gaming, invece, spicca la console Nintendo Switch a 299 euro, oppure la PS4 con due giochi a 359 euro. MediaWorld ha deciso anche di proporre ai suoi clienti una piccola selezione di computer Windows 10. Per esempio, l’HP X360 è proposto a 549 euro nella variante con processore Intel Core i3, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Non mancano anche accessori e periferiche per il mondo dell’informatica. Chi ama la vera alta definizione e punta a costruire in casa una piccola sala cinematografica potrà approfittare dei molti nuovi televisori di nuova generazione che MediaWorld mette in vendita e che potranno essere sempre acquistati in 25 rate a tasso zero.

Presenti, poi, nel volantino, anche prodotti per la fotografia come la reflex Nikon D3500, accessori per l’audio, smartwatch e gadget di vario genere. Un volantino molto ricco e tutto da sfogliare per poter approfittare dei vantaggi che la catena di elettronica intende offrire ai suoi clienti.