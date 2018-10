WhatsApp, come funziona la nuova Modalità Vacanza

Candido Romano,

WhatsApp sta per offrire ai propri utenti diversi aggiornamenti, cioè la Modalità Vacanza (o Vacation Mode), una nuova funzionalità per le chat silenziate (Silent Mode) e la possibilità di associare il proprio account a quello di un social network, come Instagram (Linked Accounts).

Modalità Vacanza di WhatsApp

Presto sull’app di messaggistica sarà possibile ridurre tutte le scocciature legate alle notifiche provenienti dai numerosi gruppi in cui ci si ritrova inseriti. Secondo le prime indiscrezioni rese note da WABetaInfo la nuova Modalità Vacanza consentirà di nascondere una chat archiviando in modo automatico anche i nuovi messaggi.

Fino ad oggi è sempre stato possibile scegliere di silenziare una chat singola o di gruppo per evitare di essere disturbati dalle notifiche, ma la stessa conversazione si ritrova in cima alla lista delle chat ogni volta che riceve un nuovo messaggio. Con la Modalità Vacanza sarà invece possibile nascondere completamente una chat, che continuerà a rimanere archiviata anche in caso di ricezione di nuovi messaggi. In pratica la chat continuerà ad essere nascosta e non verrà più visualizzata in cima alla lista se si ricevono nuovi messaggi, ma sarà utile anche per nascondere una conversazione dalla lista delle chat.

La Modalità Vacanza potrebbe rivelarsi molto utile per coloro che usano l’app di messaggistica per lavoro, evitando di essere disturbati dai colleghi quando si è in vacanza.

Collegamento tra WhatsApp e Instagram

Il team di WhatsApp sta lavorando alla possibilità di collegare account esterni, come il proprio profilo Instagram. Per adesso non ci sono informazioni ufficiali al riguardo, ma sembra che questa opzione potrebbe essere sviluppata soprattutto per gli account WhatsApp Business.

Una funzione che potrebbe rivelarsi molto utile per la pubblicazione automatica di contenuti e per recuperare senza molta difficoltà l’accesso a un account. Per adesso si parla di un probabile collegamento a Instagram, ma per il futuro non si esclude che possano essere coinvolti anche altri social network.

Novità per le chat silenziate

Si tratta di una nuova funzionalità attiva di default, già disponibile su diversi terminali Android, riguardo le chat già rese silenziose. Permette di nascondere il badge delle notifiche di queste conversazioni per dare meno fastidi possibili all’utente.