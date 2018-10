Android 9 Pie in arrivo su quattro smartphone Sony

Luca Colantuoni,

Sony modifica abbastanza profondamente il sistema operativo di Google, quindi impiega più tempo per il rilascio degli aggiornamenti. Il produttore giapponese ha tuttavia anticipato il lancio di Android 9 Pie per gli Xperia XZ2 e XZ2 Compact. Lo stesso accadrà per altri tre modelli, ovvero Xperia XZ Premium, XZ1 e XZ1 Compact. Invariata invece la data prevista per Xperia XZ2 Premium.

A metà agosto, poco dopo l’avvio della distribuzione di Android 9 Pie da parte di Google, Sony aveva comunicato i modelli che avrebbero ricevuto il nuovo sistema operativo. Su Xperia XZ3 è già installata l’ultima versione del sistema operativo, mentre XZ2 e XZ2 Compact sono stati aggiornati la scorsa settimana. Il roll-out per XZ Premium, XZ1 e XZ1 Compact inizierà il prossimo 26 ottobre. Stranamente, per il più recente XZ2 Premium si dovrà attendere fino al 7 novembre, quindi in linea con la roadmap originale.

Al momento non si conosce la dimensione del pacchetto che includerà anche le patch di sicurezza rilasciate da Google all’inizio di ottobre. Probabilmente sarà circa 1 GB, quindi si consiglia di seguire le solite raccomandazioni, ovvero batteria con un livello di carica adeguato e connessione WiFi. I dati personali non verranno toccati, ma gli utenti possono effettuare un backup per precauzione. Come sempre il roll-out procederà a fasi, per cui l’effettiva disponibilità varia da paese a paese.

Insieme ad Android 9 Pie, Sony dovrebbe offrire nuove versioni di alcune app proprietarie, funzionalità aggiornate e bug fix. Nel primo trimestre 2019, per l’esattezza a partire dal 4 marzo, verrà distribuito l’upgrade per tre smartphone di fascia media: Xperia XA2, XA2 Ultra e XA2 Plus.