ASUS ROG Phone è lo smartphone Android più veloce

I benchmark vengono spesso utilizzati dagli stessi produttori (in alcuni casi con qualche trucchetto) per enfatizzare le prestazioni superiori alla concorrenza. Secondo uno dei benchmark più popolari per Android, ovvero AnTuTu, lo smartphone più veloce in assoluto è il ROG Phone di ASUS.

La software house cinese ha pubblicato la top 10 riferita al mese di settembre 2018, dopo aver eseguito il test tra il 1 e il 30 settembre con la versione 7 del benchmark. Il punteggio medio più alto (299.706) è stato ottenuto dallo smartphone di ASUS. Questo risultato è dovuto alla presenza di una versione custom dello Snapdragon 845 con frequenza di clock pari a 2,96 GHz (la frequenza massima standard è 2,8 GHz). Lo smartphone può raggiungere e mantenere questa velocità, grazie all’ottimo sistema di raffreddamento GameCool a camera di vapore 3D che evita il cosiddetto “thermal throttling”, ovvero la riduzione della frequenza in seguito al surriscaldamento.

Al secondo posto si posiziona lo Xiaomi Black Shark (punteggio 290.602), un altro gaming phone che tuttavia usa uno Snapdragon 845 a frequenza standard. Il terzo posto è invece occupato dal OnePlus 6 (punteggio 289.424), seguito dai Vivo NEX S, Xiaomi Mi 8 e Oppo Find X. Il Samsung Galaxy Note 9 si posiziona solo al settimo posto, probabilmente a causa del software non molto ottimizzato. Gli ultimi tre della top 10 sono ASUS ZenFone 5Z, Xiaomi Mi MIX 2S e Xiaomi Pocophone F1.

Tutti gli smartphone elencati integrano il processore Snapdragon 845. Tre giorni fa è stata annunciata la nuova serie Mate 20 con processore Kirin 980, quindi è probabile che ci sarà qualche cambiamento nella top 10 relativa al mese di ottobre.