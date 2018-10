Ho. Mobile contro Iliad con 50 GB a 7,99 euro

Filippo Vendrame,

Ho. Mobile ha lanciato una nuova offerta dedicata esplicitamente ai clienti Iliad e a quelli di alcuni operatori virtuali italiani. Trattasi, dunque, di una tariffa operator attack pensata per un preciso target di utenti. Ho. Mobile, dunque, ha deciso di proporre la sua attuale offerta che prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet 4G Basic al prezzo di 7,99 euro al mese al posto dei canonici 9,99 euro al mese. Il costo d’attivazione rimane sempre il medesimo dell’offerta canonica e cioè di 9,99 euro.

Da evidenziare che i clienti di Iliad che volessero approfittare di questa tariffa, potranno sottoscriverla solo presso i negozi ufficiali dell’operatore virtuale e non online. In definitiva, uno sconto importante che allinea le tariffe di Iliad e di Ho. Mobile sia per quanto riguarda contenuti che prezzo. L’operatore virtuale, però, ha dalla sua una rete più capillare e performante trattandosi di quella di Vodafone anche se le velocità massime raggiungibili sono limitate a 30 Mbps in download ed a 30 Mbps in upload. Ovviamente, chi aderirà a questa promozione potrà sempre approfittare dei vantaggi che Ho. Mobile garantisce a tutti i suoi clienti.

I clienti che sottoscriveranno l’offerta operator attack potranno contare su un’offerta senza sorprese, cioè senza costi nascosti e senza alcun vincolo. Compresi all’interno della speciale tariffa l’opzione hotspot, il servizio SMS ho. chiamato, l’avviso di chiamata e il blocco dei servizi digitali a pagamento come oroscopi, suonerie e SMS bancari. Anche i numeri a pagamento 199, 144, 166 e 899 sono disabilitati come in tutte le sue precedenti offerte tariffarie.

Si ricorda, infine, che Ho. Mobile ha lanciato da poco anche una nuova tariffa che offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 20 GB di traffico Internet 4G Basic al prezzo di 7,99 euro al mese.