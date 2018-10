Preordini iPhone XR: alcuni colori in esaurimento

Marco Grigis,

È finalmente cominciata la fase di preordine per i nuovi iPhone XR, i colorati smartphone presentati da Apple a settembre come modello aggiuntivo oltre a iPhone XS e iPhone XS Max. A poche ore dall’avvio delle operazioni, pare che alcune tinte siano già in esaurimento, almeno negli Stati Uniti. Un’informazione sicuramente interessante, poiché permette di comprendere quale alternativa stia facendo maggiormente breccia nel cuore dei consumatori.

Così come riferisce MacRumors, negli Stati Uniti sembra che il colore di iPhone XR più gettonato sia il giallo, tanto che i tempi di consegna sarebbero già passati da pochi giorni a un paio di settimane. Un dettaglio che stupisce, considerando come gli analisti avessero previsto un boom di richieste per il modello corallo e quello blu. Situazione simile anche nel Regno Unito, dove il giallo sta avendo la meglio su tutti gli altri modelli, seguito proprio da iPhone XR corallo.

Al momento, è difficile stabilire se la chiara tinta gialla sia effettivamente la più gettonata dai consumatori o, in alternativa, Apple abbia avuto a disposizione scorte minori di questa edizione rispetto alle altre. In ogni caso, sembra che la richiesta sia molto elevata per tutti i modelli.

iPhone XR è uno smartphone che si presenta sul mercato come sostituto del precedente iPhone 8: oltre alla scocca colorata, presenta un nuovo display LCD in modalità edge-to-edge, con top notch superiore per incorporare le componenti TrueDepth necessarie per Face ID. La potenza è analoga a quella dei due flagship della linea, ovvero iPhone XS e iPhone XS Max, data l’inclusione del nuovo e performante processore A12 Bionic.

Per quanto riguarda l’Italia, il device è al momento in preordine sul sito ufficiale di Apple, con prezzi a partire da 889 euro, a seconda delle capacità di storage. Le relative offerte con gli operatori dovrebbero giungere progressivamente nel corso dei prossimi giorni.

