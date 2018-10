Surface Laptop 2, impossibile da riparare

Filippo Vendrame,

Dopo il Surface Pro 6, anche il Surface Laptop 2 è finito nelle mani dei ragazzi di iFixit che hanno effettuato il consueto teardown. Il risultato finale è che il nuovo notebook della casa di Redmond è impossibile da riparare. Il punteggio ottenuto, infatti, è di 0 su 10. Un risultato, dunque, ancora peggiore di quello ottenuto con il Surface Pro 6 che aveva almeno preso un punto.

I motivi che hanno portato iFixit a “bocciare” la riparabilità del nuovo Surface Laptop 2 sono dipesi sostanzialmente dal processo distruttivo necessario per poter aprire il dispositivo. Questo significa che per effettuare una riparazione si arriva a danneggiare la scocca del portatile. Inoltre, una volta aperto il dispositivo, molte delle sue componenti principali come processore, RAM e disco SSD, sono tutte saldate saldamente alla scheda madre. Rimuovere i componenti interni, dunque, è estremamente difficile o praticamente impossibile.

Riparare il Surface Laptop 2 è impossibile o quasi ma trattasi di un risultato atteso visto che anche il precedente modello soffriva del medesimo “problema”. Tuttavia, gli acquirenti sanno bene di questa sua caratteristica e questo dato non è stato mai un problema anche perché Microsoft è solito sostituire direttamente il dispositivo in caso di problemi in garanzia.

Per il resto, proprio come nel Surface Pro 6, i ragazzi di iFixit hanno evidenziato che il Surface Laptop 2 è sostanzialmente identico al precedente modello, processore a parte. Il nuovo portatile, infatti, si caratterizza prevalentemente per l’adozione dei processori Intel di ottava generazione rispetto a quelli di sesta generazione montati attualmente sul Surface Laptop.

Si ricorda, infine, che il Surface Laptop 2 arriverà anche sul mercato italiano ma non troppo presto. Microsoft Italia, infatti, ha comunicato che la commercializzazione inizierà nei primi mesi del 2019 anche se una data esatta non è stata ancora ufficializzata.