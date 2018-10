L’Unione Europea e Bill Gates per l’energia pulita

Filippo Vendrame,

La Commissione Europea e Breakthrough Energy, un gruppo guidato da Bill Gates, hanno firmato un accordo per creare un fondo comune d’investimento che aiuterà le imprese innovatrici europee a sviluppare e immettere sul mercato tecnologie radicalmente nuove nel settore dell’energia pulita. Grazie a questo fondo chiamato Breakthrough Energy Europe (BEE), la Commissione Europea dimostra ancora una volta la volontà di perseguire gli impegni presi all’interno degli accordi di Parigi per promuovere l’energia pulita. La Commissione Europea, inoltre, con questa iniziativa vuole dare un forte segnale ai mercati dei capitali e agli investitori che la transizione a livello mondiale verso un’economia moderna e pulita è in via di realizzazione.

Questo fondo comune d’investimento consentirà di collegare finanziamenti pubblici e capitale di rischio a lungo termine per far sì che ricerca e innovazione nel settore dell’energia pulita possano essere messe sul mercato nel modo più rapido ed efficiente. Grazie ad una capitalizzazione di ben 100 milioni di euro, il fondo concerterà le sue attività sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e sulla promozione dell’efficienza energetica nei settori dell’energia elettrica, trasporti, agricoltura, industria manifatturiera e edilizia. Trattasi di un progetto pilota che potrà fungere da esempio per iniziative analoghe in altre aree tematiche.

Servono tecnologie nuove per evitare le conseguenze peggiori dei cambiamenti climatici. L’Europa ha dato ottima prova di sé nel ruolo di guida in quanto ha investito cospicuamente nella ricerca & sviluppo. Scienziati e imprenditori che sviluppano innovazioni per far fronte ai cambiamenti climatici hanno bisogno di capitale per costruire società che portino quelle innovazioni sul mercato mondiale. Breakthrough Energy Europe è concepita per fornire quel capitale.

Breakthrough Energy Europe dovrebbe diventare operativo nel 2019. Metà del capitale azionario proviene da Breakthrough Energy, l’altra metà da InnovFin — strumenti finanziari di condivisione del rischio finanziati tramite Orizzonte 2020, l’attuale programma di ricerca e innovazione.

Obiettivo, dunque, di dare un forte impulso alla produzione di energia pulita. Un progetto su cui Bill Gates crede molto tanto da affermare che se si riuscisse a produrre energia solo da fonti pulite, si riuscirebbe a risolvere gran parte dei problemi di emissioni di gas serra. Per prevenire i peggiori effetti del cambiamento climatico, Gates evidenzia che sia necessario arrivare a zero emissioni di gas serra in ogni settore dell’economia entro 50 anni ed essere già sulla buona strada entro 10 anni.