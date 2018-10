Vertu Asper P, smartphone Android da 3.750 euro

Luca Colantuoni,

Vertu aveva dichiarato fallimento circa due anni fa, dopo vari passaggi di mano (dal 1998 al 2012 era parte di Nokia). Il produttore britannico è ora ritornato sul mercato con il nuovo smartphone Asper P, realizzato in Cina e venduto in Giappone. Il target non è cambiato (utenti con una elevata disponibilità di denaro), come testimoniano i materiali pregiati e ovviamente i prezzi.

Lo smartphone, realizzato a mano come un orologio di lusso, possiede un telaio in lega di titanio, schermo in vetro zaffiro e cover in vera pelle (vitello, lucertola, struzzo o coccodrillo). Nonostante la cifra esorbitante richiesta per acquistare la versione base, il Vertu Asper P ha una dotazione hardware piuttosto modesta. Lo schermo da una diagonale di 4,97 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), mentre il processore octa core è uno Snapdragon 660, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage, non espandibili.

Per le fotocamere posteriore e frontale sono stati scelti sensori da 12 e 20 megapixel. Anche se il produttore non ha fornito informazioni dettagliata sulla connettività è molto probabile la presenza dei tradizionali moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Lo slot per SIM è sotto uno sportellino posteriore che si apre ad ali di gabbiano. La batteria ha una capacità di 3.300 mAh, supporta la ricarica rapida (Quich Charge 3.0) e può essere caricata anche in modalità wireless.

Il sistema operativo installato è Android 8.1 Oreo con interfaccia personalizzata e alcune app proprietarie. Un pulsante dedicato permette di attivare un servizio di concierge che aiuta l’utente nella pianificazione di un viaggio, nella prenotazione di un tavolo e in altri attività. Vertu ha inoltre sviluppato una tecnologia che protegge chiamate e messaggi con la crittografia e un’app che blocca il dispositivo da remoto.

Il Vertu Asper P viene offerto in tre varianti che differiscono in base ai materiali utilizzati per il telaio. Il modello base costa circa 3.750 euro (tasse escluse), mentre il prezzo di quello intermedio è circa 4.500 euro. Chi non bada a spese può acquistato la versione più costosa a circa 12.300 euro.