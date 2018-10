Wiko View2 Go e Plus in rosso e oro per Natale

Luca Colantuoni,

Wiko ha recentemente portato in Italia due nuovi smartphone annunciati all’IFA 2018 di Berlino. I View2 Go e View2 Plus sono modelli di fascia bassa con schermo 19:9 e interessanti funzionalità fotografiche, disponibili in varie colorazioni. Anche se mancano oltre due mesi al Natale, il produttore francese consiglia la versione Cherry Red del View2 Go e la versione Gold del View2 Plus come regalo perfetto per i parenti e gli amici.

I due smartphone condividono lo stesso schermo e lo stesso design. Entrambi hanno infatti un Full Screen da 5,93 pollici con risoluzione HD+ (1512×720 pixel), protetto da un vetro 2.5D, quindi leggermente curvo lungo i bordi. Il rapporto di aspetto 19:9 indica la presenza del notch che ospita la fotocamera frontale (5 megapixel per View2 Go e 8 megapixel per View2 Plus). Wiko non ha utilizzato materiali pregiati, ma la cover posteriore ha un effetto a specchio (glossy) che simula i riflessi del vetro.

La dotazione hardware del View2 Go comprende un processore octa core Snapdragon 430, 3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. La fotocamera posteriore ha un sensore da 12 megapixel con autofocus a rilevamento di fase (PDAF). Il View2 Plus integra invece un processore octa core Snapdragon 450, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria flash e una doppia fotocamera da 12 e 5 megapixel. Entrambi permettono di utilizzare varie funzionalità IA, come HDR, Face Beauty e Portrait Blur, oltre al riconoscimento automatico della scena.

Entrambi hanno la stabilizzazione video e il time lapse, ma solo il View2 Plus offre lo slow motion. Non mancano i filtri AR in tempo reale che aggiungono un tocco artistico alle foto. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Per lo sblocco del View2 Plus è possibile utilizzare il lettore di impronte digitali o il riconoscimento facciale, mentre per il View2 Go è disponibile solo il Face Unlock. La batteria ha una capacità di 4.000 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo. Il prezzo del View2 Plus è 249,99 euro, mentre il View2 Go costa 159,99 euro.