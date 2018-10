Devil May Cry 5 con il cappotto di Dante a 7000 €

Matteo Tontini,

Si chiama Devil May Cry 5 Ultra Limited Edition e si tratta di una versione del gioco Capcom davvero costosissima. E se per “costosissima” intendete poco più di cento o duecento euro allora siete fuori strada (di brutto): l’edizione “ultra limitata” arriverà in tre varianti, la più economica delle quali varrà 4000 €.

Si tratta di quella dedicata a V, che include il caratteristico gilet indossato dal personaggio nel gioco. In ordine di prezzo, c’è poi quella di Nero, acquistabile sborsando 5800 €. Per finire, l’edizione dedicata a Dante, dove è incluso il famoso cappotto che il protagonista indossa nel gioco, arriva a 7000 €. Una cifra che sicuramente non tutti i collezionisti potranno permettersi di spendere.

Non è la prima volta che Capcom inserisce un capo d’abbigliamento in una collection: già nel 2012 la società aveva infatti messo in vendita un’edizione di Resident Evil 6 che comprendeva una giacca di pelle. È presto tuttavia per dire se le edizioni ultra limitate di Devil May Cry 5 arriveranno anche in Italia o meno (i prezzi presenti nell’articolo sono convertiti in euro, ma di fatto sono stati annunciati soltanto in yen), ma si spera che l’azienda giapponese pensi anche ai fan occidentali.

Devil May Cry 5 sarà distribuito nel 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC e si posizionerà cronologicamente diversi anni dopo gli eventi raccontati in Devil May Cry 4. V si reca all’ufficio di Dante, in cerca di aiuto per la risoluzione di misteriosi incidenti che si stanno verificando nel mondo. Certamente non manca Nero, il quale ha avviato la propria agenzia caccia-demoni all’interno di un furgone con insegna al neon.

Non resta che aspettare ancora qualche mese per mettere le mani sul nuovo capitolo (uscirà il prossimo 8 marzo in contemporanea mondiale), che si preannuncia un vero gioiello per gli appassionati del genere hack and slash.