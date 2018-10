Elon Musk, il super tunnel aprirà a dicembre

Candido Romano,

The Boring Company di Elon Musk aprirà il primo tunnel di test il 10 dicembre 2018. Lo ha annunciato in sordina il miliardario su Twitter, sicuramente il suo canale di comunicazione preferito. Si tratta di un tunnel costruito sotto la città di Los Angeles e lungo 3,6 km: è quasi pronto per essere aperto e provato il giorno dopo, l’11 dicembre. Collegherà Hawthorne, un sobborgo di Los Angeles, con la sede di SpaceX.

Opens Dec 10 — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2018

Loop è un sistema di trasporto veloce pensato sia per le persone che per il traffico privato. Un sistema di trasporto nato per ridurre potenzialmente il traffico nelle grandi città, una sperimentazione che potenzialmente, se andrà a buon fine e risulterà sostenibile economicamente, potrebbe estendersi in altre grandi metropoli. Il viaggio dovrebbe essere anche economico e costare solo 1 dollaro.

Il trasporto in questi tunnel sarà efficiente e veloce secondo la società e si viaggerà fino a 240 km/h. Viaggerà su delle piattaforme elettriche chiamate “skates”. Ogni piattaforma sarà formata da una cellula che riuscirà potenzialmente a trasportare da 8 a 16 passeggeri, con stazioni simili a una metropolitana, ma c’è spazio anche per una automobile privata proveniente dalla superficie stradale e che scenderà grazie a una sorta di ascensore.

Opening event that night & free rides for the public next day — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2018

Una società, come disse lo stesso Elon Musk, “partita per scherzo” e che avrebbe un’alta probabilità di fallire. Per finanziare i progetti di sviluppo The Boring Company ha addirittura venduto in passato una sorta di lanciafiamme al prezzi di 500 dollari, sold out in pochissimo tempo.

Bisogna però sottolineare che la data twittato da Elon Musk potrebbe non corrispondere a realtà: un follower gli ha chiesto se corrisponde a realtà o a una “tempistica di Elon”, ricordando che Musk certe volte le promesse di Musk certe volte sono rimaste tali. Il miliardario però pare sicuro di sé stesso.

Il test per questo tunnel serve come concept per aumentare l’interesse: The Boring Company sta già lavorando a un altro tunnel, mentre l’anno prossimo probabilmente comincerà a scavarne uno tra Los Angeles e San Francisco.