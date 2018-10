Microsoft Store, si possono regalare app e Avatar

Filippo Vendrame,

Di recente, Microsoft aveva iniziato a concedere la possibilità di poter scaricare dal Microsoft Store gadget e accessori per il proprio avatar Xbox. Adesso, a seguito di un nuovo aggiornamento dedicato al Microsoft Store, le persone potranno regalare questi avatar ed accessori, oltre alle app, ad amici, contatti ed utenti Xbox Live. Poter sfruttare questa novità è molto semplice. La prima cosa da fare è di collegarsi al Microsoft Store su Windows 10 o attraverso la console Xbox One.

Successivamente, basterà trovare il prodotto che si vuole regalare. Come terzo passaggio, le persone dovranno solamente selezionare “Buy ad Gift” (acquista come regalo) e inserire l’indirizzo email del destinatario del regalo. Su Xbox One si può inserire anche il gamertag dell’utente. Il destinatario del regalo riceverà un codice che permetterà di ottenere il regalo, insieme alle istruzioni su come riscattarlo. Su Xbox One, i destinatari dei regali riceveranno un messaggio di sistema con un pulsante che permetterà di riscattare immediatamente il regalo.

Microsoft fa sapere che si sono alcune limitazioni da tenere bene a mente quando si vuole regalare un’app o un avatar. Ci sono, infatti, dei limiti ben precisi per quanto riguarda il numero di app scontate che si vuole regalare. Gli acquirenti possono acquistare solo due volte lo stesso prodotto scontato per un totale di dieci prodotti scontati ogni 14 giorni. Ci sono alcuni articoli, inoltre, che non possono essere regalati. I regali devono essere regionali, cioè mittente e destinatario devono essere del medesimo Paese.

I regali sono inviati ai destinatari non appena acquistati. Al momento non è possibile programmare l’invio del regalo. Questa interessante novità del Microsoft Store segue alla possibilità, già introdotta da tempo, di poter regalare giochi digitali per Xbox One e PC Windows 10.