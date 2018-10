Natale, Alcatel regala CHILI

Filippo Vendrame,

Un Natale ricco di prime visioni grazie ad Alcatel e CHILI. Il produttore di smartphone, in collaborazione con la nota piattaforma di streaming televisivo, ha annunciato un’interessante offerta promozionale in vista proprio delle festività natalizie. Sino alla fine dell’anno, tutti coloro che acquisteranno uno smartphone Alcatel 5V, Alcatel 1, Alcatel 3C o Alcatel 3V riceveranno una Gift Card del valore sino a 249 euro per guardare i propri film preferiti sulla piattaforma CHILI.

Nello specifico, con l’acquisto di Alcatel 5V, sarà offerta in regalo una Gift Card di 249 euro, che equivale all’esatto valore del prodotto, con Alcatel 1 una Gift Card da 10 euro mentre con Alcatel 3C e 3V, le sorprese hanno un valore rispettivamente di 30 euro e 50 euro. Direttamente sulla confezione di vendita l’utente troverà il codice CHILI che darà la possibilità di scegliere tra più di 1.000 titoli. Le Gift Card saranno attivabili entro e non oltre il 31 gennaio 2019. Un pieno di Film e Serie TV, dunque, grazie a questa esclusiva promozione.

Alcatel 5V, si ricorda, offre un design premium con lo schermo FullView notch 19:9 bezel-less edge-to-edge super compatto per un’esperienza d’uso straordinaria e una doppia fotocamera professionale con effetto bokeh per scatti di altissima qualità. Alcatel 5V utilizza, inoltre, l’intelligenza artificiale (AI) per realizzare scatti professionali. Prezzo di 249 euro. Alcatel 3V è dotato di un display 18:9 2K (2160×1080) da 6 pollici, un design alla moda e una doppia fotocamera posteriore da 16MP e 2MP. Alcatel 3C offre, invece, un display da 6 pollici HD+ con il nuovissimo formato Alcatel FullView 18:9. Prezzo di 199 euro e 129,90 euro.

Infine, Alcatel 1 è il primo smartphone entry level che combina un display FullView 18:9 con Android Oreo (Go Edition), progettato per consentire anche ai device super-accessibili l’utilizzo di Android nel modo più veloce, efficace e sicuro possibile. Prezzo di 79,90 euro.