Sky Italia pronta a debuttare come operatore

SKY Italia sarebbe pronta a debuttare come operatore di rete fissa e di rete mobile seguendo la stessa linea tenuta in Inghilterra. Secondo quanto riporta “Il Fatto Quotidiano”, infatti, il debutto di Sky Italia come operatore dovrebbe avvenire entro la prossima primavera attraverso una nuova società. Non è la prima volta che si parla di Sky Italia come operatore. Già alcuni anni fa erano circolate voci su questa possibile operazione poi condotta solamente in Inghilterra.

Tuttavia, a ridare fiato ai rumors, l’annuncio di alcuni mesi fa in cui Sky Italia aveva sottoscritto un accordo con Open Fiber per il futuro lancio di un servizio di connettività a banda ultralarga su tecnologia FTTH (Fiber To The Home). Un debutto che dovrebbe avvenire entro l’estate del 2019. Si trattava, dunque, di un preciso segnale che dentro a Sky Italia stavano lavorando a qualcosa di grosso. Per quanto riguarda la telefonia mobile, Sky Italia si muoverà come operatore virtuale e la fonte fa riferimento alla rete sia di Vodafone che di TIM. Non è chiaro, però, se Sky Italia sarà un Full MVNO o un più semplice ESP MVNO.

Se le indiscrezioni della fonte dovessero rivelarsi esatte, tra non molti mesi in Italia potrebbe arrivare un nuovo player che potrebbe ulteriormente vivacizzare il mercato sia della telefonia mobile che di rete fissa.

A vantaggio di Sky Italia, infatti, la possibilità di creare pacchetti ad hoc contenenti sia connettività fissa e mobile che qualche interessante offerta legata ai suoi servizi televisivi. La possibilità di poter concentrare tutti questi servizi all’interno di un unico pacchetto vantaggioso potrebbe fare la differenza e consentire a Sky Italia di ritagliarsi uno spazio nel mercato della connettività in Italia.

Se davvero Sky Italia diventerà un operatore in Italia dalla prossima primavera, sicuramente nel corso dei prossimi mesi se ne saprà molto di più.