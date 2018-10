Black Shark Helo, schermo AMOLED e 10 GB di RAM

Luca Colantuoni,

Appena sei mesi dopo il debutto del Black Shark, Xiaomi ha deciso di annunciare il suo successore. Il nuovo Black Shark Helo condivide diverse specifiche con il primo modello, ma ci sono importanti novità estetiche e soprattutto una maggiore quantità di RAM. Il gaming phone potrebbe arrivare anche in Europa.

Il Black Shark Helo possiede un design simile al Black Shark. Xiaomi ha tuttavia ridotto lo spessore delle cornici e spostato il lettore di impronte digitali sul retro, dove è presente il logo retroilluminato a LED RGB. La cover è in vetro, mentre il frame in alluminio curva leggermente lungo i bordi e migliora il grip. La prima novità hardware è lo schermo AMOLED HDR da 6,01 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), rapporto di aspetto 18:9 e spazio colore DCI-P3 a 101,3%. Il processore è sempre uno Snapdragon 845, ma RAM e storage sono aumentati fino a 10 GB e 256 GB, rispettivamente.

Il produttore cinese ha migliorato il sistema di raffreddamento a liquido che ora permette di ridurre la temperatura del processore fino a 12° C. Nessuna novità per il comparto fotografico: doppia fotocamera posteriore da 20 e 12 megapixel (obiettivi con apertura f/1.75), fotocamera frontale da 20 megapixel (obiettivo con apertura f/2.2). La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE.

La batteria da 4.000 mAh supporta la ricarica rapida. Sono inoltre presenti gli altoparlanti stereo frontali, la porta USB Type-C e lo slider Shark che attiva la funzionalità Shark Space. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia Joy UI. I prezzi sono 3.199 yuan (6GB+128GB), 3.499 yuan (8GB+128GB) e 4.199 yuan (10GB+256GB). Le versioni con 6 e 8 GB di RAM saranno in vendita dal 30 ottobre, mentre quella con 10 GB di RAM arriverà sul mercato dal 12 dicembre. Xiaomi offre inoltre due controller Bluetooth che possono essere fissati ai lati mediante una custodia, come si può vedere nell’immagine in evidenza.