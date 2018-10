CoD: Black Ops 4, una patch sistemerà la stabilità

Matteo Tontini,

Il lancio di Call of Duty: Black Ops 4 si è rivelato un successone, in grado di battere persino il precedente record di vendite digitali. Nonostante questo, alcuni giocatori hanno riscontrato problemi di latenza che non gli hanno permesso di godere appieno delle modalità multiplayer online.

Lo sviluppatore del gioco, Treyarch, ha tuttavia rassicurato il suo pubblico, dicendo di essere al lavoro su una patch per sistemare le cose; dunque si tratterebbe solo di un grattacapo momentaneo. Lo studio ha affermato su Reddit:

Per il lancio di un gioco con un’utenza enorme come la nostra che si riversa tutta in una volta sui server, mettiamo a punto un’infrastruttura in grado di garantire la stabilità del gioco, come priorità assoluta. Adesso che abbiamo superato il lancio del titolo, ci concentriamo sulla configurazione delle prestazioni utilizzando i dati da tutto il mondo che abbiamo raccolto.

Subito dopo il lancio di Black Ops 4, un utente ha confrontato la velocità di frame del gioco completo con quella della versione beta, mostrando quanto fosse inferiore. Scontato, ovviamente, perché la versione beta era disponibile soltanto a coloro che avevano prenotato il titolo, quindi non c’era un sovraccarico dei server. Lo sviluppatore aggiunge inoltre:

Nel corso delle prossime due settimane pubblicheremo diversi aggiornamenti per migliorare l’esperienza complessiva dei nostri giocatori.

Mentre gli utenti attendono la patch, Treyarch sta aggiornando altre aree del gioco. Un update recente si è concentrato sulla risoluzione dei problemi di stabilità nella modalità Zombie e su alcuni problemi di Blackout. Vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 4 è disponibile su Xbox One, PlayStation 4 e PC, e per la prima volta non contiene una modalità campagna.